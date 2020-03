Mediaset rivoluziona la sua programmazione televisiva per garantire una maggiore offerta informativa per l’emergenza coronavirus. In questa fase calda del momento il Biscione ha deciso dunque di sospendere la messa in onda di programmi come “#CR4 La Repubblica delle Donne”, “Domenica Live” e “Verissimo” per rafforzare le testate dedicate all’attualità in diretta. Oltre a questo i programmi che rimarranno in onda, da “Mattino Cinque” a “Pomeriggio Cinque”, si orienteranno sempre di più sui temi legati alla cronaca e alla stretta attualità. Retequattro offrirà agli spettatori ben sette prime serate su sette di attualità in diretta sulla questione coronavirus.

Se Retequattro, nonostante “Quarta Repubblica” non vada in onda per la quarantena del conduttore Nicola Porro, diventa la rete informativa per il coronavirus Italia 1 amplia la sua offerta per l’intrattenimento per famiglie, con i più piccoli che rimarranno a casa fino al 3 aprile causa chiusura delle scuole. Ecco come sarà suddivisa la giornata sul sesto canale.

MATTINO:

Dalle prime ore del giorno alle 8.30 la fascia con i migliori cartoni animati dedicati ai più piccoli.

Dalle 8.30 esordisce la serie di documentari BBC “ Planet Earth 2 – Meraviglie della natura ”: un viaggio emozionante attraverso i panorami più belli del pianeta Terra realizzati con altissima qualità cinematografica.

”: un viaggio emozionante attraverso i panorami più belli del pianeta Terra realizzati con altissima qualità cinematografica. Dalle ore 9.30 circa riparte “The Flash”, la serie dedicata al supereroe più veloce del mondo: ogni mattina tre episodi della prima stagione.

POMERIGGIO:

Dalle ore 14.00 confermati gli appuntamenti con le serie cult “I Simpson ” e “ The Big Bang Theory ”.

” e “ ”. Dalle ore 16.00, una sequenza di film adatti a tutta la famiglia e mai visti nella fascia di day time. Tutte storie senza tempo per chi in questo periodo ha più tempo da trascorrere a casa. Tra i titoli: “Biancaneve e il cacciatore”, “La Bella e la Bestia”, “Paddington”, “Il gatto con gli stivali”, “Il Piccolo Principe”, “Tarzan”, tutti i film della saga di “Shrek” e molti altri.

Dalle ore 18.00 circa riprende la consueta programmazione amata dal pubblico di Italia 1.

Mediaset dunque rivoluziona la sua programmazione per il coronavirus, sperando che l’emergenza possa presto rientrare.