Questa frase è stata detta dallo staff di Biden mentre il conteggio dei voti. Il team del prossimo presidente degli Stati Uniti – che la speaker democratica della Camera Nancy Pelosi ha già definito “presidente eletto” – celebra già la vittoria sottolineando che, nonostante Trump si rifiuti di legittimare la vittoria di Biden, il governo provvederà in tal senso: «Gli americani decideranno questa elezione. Il governo americano è perfettamente capace di scortare gli intrusi fuori dalla Casa Bianca».

La campagna di Biden: «Si possono far uscire dalla Casa Bianca gli intrusi»

Questa frase è stata detta in risposta alle affermazioni di Trump che si rifiuta di riconoscere la legittimità del voto qualora Biden – come sta diventando sempre più chiaro – dovesse risultare vincitore. La posizione presa dalla campagna di Biden è netta e evidente mentre lo spazio aereo sulla casa di Biden in Delaware è stato chiuso. e anche quello sul Chase Center, dove Biden potrebbe tenere il discorso della sua vittoria. Sempre più persone e media – seppure cautamente – lo stanno chiamando nuovo presidente degli Usa e sui social il capo digital della campagna Biden Rob Flaherty ha festeggiato appena dopo l’annuncio del sorpasso di Biden in Pennsylvania.

La cautela dei media nel definire Biden “presidente eletto”

I media americani stanno attenti a non proclamare ancora Biden vincitore mantenendo la prudenza proprio come fanno i democratici e proprio per distinguersi da Donald Trump e dai suoi. Fox News, nota per il suo legame con Donald Trump che si è recentemente spezzato, ha chiesto ai propri giornalisti di non chiamare Joe Biden presidente eletto anche qualora dovesse essere confermata la notizia dei 270 voti elettorali raggiunti da parte del candidato democratico. Cnn ha specificato che Fox News ha chiesto di non chiamare Biden presidente eletto alla luce dei ricordi legali che l’amministrazione Trump ha deciso di presentare.