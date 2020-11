Secondo la CNN Donald Trump non accetterà mai la sconfitta: «Biden presidente falsa proiezione»

Donald Trump – dopo la diretta in cui ha affermato che contando i voti legali vincerebbe lui interrotta dalle televisioni – continua a non dare segni di cedimento. Nonostante la Pennsylvania sia andata a Joe Biden, insieme ai suoi 20 Grandi Elettori, sancendo così la sua vittoria e il suo ingresso come nuovo presidente Usa alla Casa Bianca, Donald Trump non si arrende. La Cnn sostiene che il presidente non ha alcuna intenzione di concedere la vittoria a Trump e le ultime notizie dal suo staff vanno proprio in questa direzione: «Le elezioni non sono finte. Vincerà».

Biden presidente «falsa proiezione», Trump non si arrende

Biden viene dato per vittorioso da sempre più media statunitensi e la notizia si sta diffondendo nel mondo con il massimo sconcerto di Trump e del suo staff. Secondo fonti citate dalla Cnn Trump non concederà la vittoria a Biden e il suo staff ha fatto sapere che «le elezioni non sono finite. La falsa proiezione di Joe Biden come vincitore è basata sui risultati in quattro Stati che non sono ancora definitivi». La campagna di Donald Trump ha affermato che «il presidente Trump sarà rieletto». Intanto Biden è rimasto fiducioso e ha tenuto un profilo decisamente più basso di quello di Trump: «Chiedo a tutti di mantenere la calma, il conteggio è in corso, e sapremo presto».

Chiuso lo spazio aerei sulla casa di Biden

Intanto l’aviazione ha deciso di chiudere lo spazio aereo sopra la casa del candidato democratico Joe Biden a Wilmington, in Delaware. Intanto il democratico sta già preparando la propria squadra e il lavoro che dovrà fare una volta eletto anche insieme ai repubblicani. La Cnn riferisce anche che è stato temporaneamente sospeso il sorvolo sul Chase Center, vicino casa di Biden, dove il presidente potrebbe tenere il discorso della sua vittoria. Le precauzioni vengono prese per via del clima in Usa e del concreto pericolo nel quale potrebbe essere Biden.