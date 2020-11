Biden è avanti in Pennsylvania, alcuni media Usa lo dichiarano vincitore delle elezioni

In poche ore, Joe Biden ha recuperato uno svantaggio di 20mila voti in Pennsylvania e adesso – nello stato di Philadelphia – guida la contesa con oltre 5mila voti di vantaggio, soprattutto grazie al voto arrivato per posta. Il fatto che la Pennsylvania metta a disposizione 20 grandi elettori consentirebbe a Joe Biden di arrivare a 273 Grandi Elettori, superando di 3 la soglia magica che gli consegnerebbe la presidenza. Per questo motivo, alcuni media specializzati Usa hanno iniziato a dichiarare la vittoria di Joe Biden come presidente degli Stati Uniti.

È il caso di Decision Desk HQ Project, ad esempio, che ha praticamente assegnato – in base alle sue proiezioni – lo stato a Joe Biden, facendo scattare automaticamente la vittoria:

Decision Desk HQ projects that @JoeBiden has won Pennsylvania and its 20 electoral college votes for a total of 273.

Joe Biden has been elected the 46th President of the United States of America.

Race called at 11-06 08:50 AM EST

All Results: https://t.co/BgcQsEyt3j

— Decision Desk HQ (@DecisionDeskHQ) November 6, 2020