Google Drive è uno spazio meno privato di quanto si possa pensare

Google memorizza tutto quello che viene caricato su Drive. Chi utilizza il sistema di archiviazione Google Drive deve sapere che, una volta caricati o creati documenti di ogni genere, i file sono soggetti ai Termini di servizio di Google e tutto quello che viola queste regole potrebbe essere oggetto di segnalazione e di rimozione. Che le big tech monitorino quello che facciamo e che abbiano a disposizione i nostri dati ognuna secondo propri regolamenti non è una novità ma uno spazio come Drive potrebbe essere percepito come meno “controllato” poiché si tende a caricarci quelle cose che non vogliamo tenere sui dispositivi.

Google Drive non è uno spazio privato

Come fa giustamente notare Inputmag, tutto quello che viene caricato su Drive deve necessariamente essere monitorato per la verifica del rispetto dei Termini di servizio e tutto ciò che va a violare queste regole può essere rimosso. Cos’è che viola i Termini di servizio del colosso? Tutti quei contenuti che violano la legge, che potrebbero danneggiare gli utenti, i terzi o Google stesso e che – automaticamente – possono essere rimossi. Un esempio pratico? Il materiale che riguarda abusi sessuali su minori.

I Termini di servizio riguardano non solo Drive ma anche Docs, Sheets, Slides, Forms e Sites e ognuno ha una politica individuale che riguarda una serie di questioni tra cui Inattività dell’account, Abuso e sfruttamento sessuale di minori, Attività pericolose e illegali, Molestie, bullismo e minacce, Discorso d’odio, Spam, Organizzazioni e movimenti violenti e anche il Materiale sessualmente esplicito.

Quello che carichi su Drive non ti appartiene

Non è noto in maniera esplicita o trasparente quali siano i criteri secondo cui Google modera i suoi programmi. Solitamente un account viene bandito quando non rispetta le regole in più occasioni o quando una persona giuridica ne ordina la rimozione a Google. Il colosso interferisce immediatamente solo nei casi in cui il software venga utilizzato per molestare, hackerare, fare phishing o fare spam.

Considerato che qualche anno fa moltissimi utenti sono stati bloccati tutti insieme per errore, si suppone che a occuparsi di queste incombenze monitorando ciò che viene caricato su Drive sia l’intelligenza artificiale tramite algoritmi. La conclusione, quindi, è che a monitorare tutto quello che passa per i programmi di Google sia l’IA e non ci sono prove che queste informazioni vengano utilizzate dal colosso o passate ad altri. Rimane importante ricordare che tutti ciò che viene caricato su Drive, quindi, non ti appartiene e può essere rimosso in qualunque momento.