Come attivare la dark mode di Google su desktop

La Google dark mode è già disponibile per alcuni account che fanno da test per la novità che dovrebbe essere allargata a tutti entro qualche settimana

Google dark mode è arrivato. La pagina di ricerca ha una sua versione scura dopo che, per anni e nonostante una serie di aggiornamenti, questo non fosse mai stato un’opzione. La pagina principale di Google, infatti, da che esiste è sempre stata un logo colorato su uno sfondo bianco. La versione dark per l’app da mobile esisteva già e, a questo, ora va aggiungersi anche per chi Google lo utilizza da desktop.

Come inserire la Google dark mode

La dark mode di Google permette di dire addio allo sfondo bianco che tutti conosciamo e che, in determinati contesti, può risultare veramente faticoso per la vista. Inserire la dark mode Google rende lo schermo grigio molto scuro e trasforma il logo di Google in una scritta minimale e bianca. La funzione, che è in fase di roll out, verrà resa disponibile «nelle prossime settimane» – come hanno scritto su The Next Web -. Il fatto che, attualmente, sia disponibile dipende dall’indirizzo IP dell’account Google che prova.

Come accedere alla modalità dark di Google? Basta cliccare su “Impostazioni” in basso nella home del motore di ricerca e selezionare il tema scuro, se disponibile. Un modo alternativo è anche quello di cliccare sul pulsante dell’ingranaggio in alto a destra nella pagina dei risultati di ricerca. Da lì si accedere alle impostazioni alle quali si accede dalla home.

C’è anche la possibilità, a seconda delle impostazioni di sistema, di far cambiare a Google la modalità – chiaro o scuro – in automatico. Google ha annunciato che anche la versione mobile del sito sarà presto disponibile in versione dark ma non è chiaro quando. Saranno ben contente tutte le persone che utilizzano Google la sera, al buio, e che da oggi potranno evitare di essere accecati dalla versione desktop del motore di ricerca.