La spiegazione ironica su come nascono le fake news

Si intitola “Bicarbonato & limone” ed è il monologo ironico su come nascono le fake news (bufale o fake news, chiamatele come volete) con cui Cristina Pellegrino (testo di Nicole Balassone) ha aperto la puntata di Propaganda Live, in onda su La7.

“Come nasce una bufala (o fake news) in pochi, semplici passi. Da un paio di mattine un signore che chiameremo X nota che un suo collega d’ufficio sembra particolarmente di buon umore, particolarmente rilassato. Fatto che coincide con l’averlo visto armeggiare in bagno con un intruglio di bicarbonato e limone. Siccome il signor X ha il raffreddore da qualche giorno, ha un’illuminazione. E decide di curarsi con questa magica coppia di ingredienti: bicarbonato e limone. Tempo una settimana e il raffreddore è sparito, gli è scomparso pure qualche brufolo e i peli del culo sembrano nettamente più lucenti. Entusiasta, corre subito a scriverlo su internet: “Grazie a bicarbonato e limone, mi è sparito il raffreddore, il brufolo mi è letteralmente scomparso e i peli del culo sembrano nettamente più lucenti”. Dall’altra parte del globo un signore, che chiameremo Y, durante la consueta ispezione serale della prostata, scopre con amarezza un’insolita opacità della propria peluria anale. Preoccupatissimo, corre subito a digitare su Google ‘come riottenere peli del culo lucenti’ e si imbatte nella salvifica testimonianza del signor X. Il signor Y diventa immediatamente un adepto del culto del bicarbonato e limone e scrive a sua volta la recensione su internet, osannandone gli effetti benefici sui bulbi piliferi, sul traffico autostradale e sul terzo settore. Il mondo, si sa, è pieno di gente che non usa il balsamo quando si fa il bidet e così le testimonianze si incrociano e si moltiplicano esponenzialmente. E sul web, dopo qualche giorno, è possibile già trovare circa un milione di usi terapeutici della combo bicarbonato e limone, tra cui la cura dell’alluce valgo e il conflitto arabo-israeliano. Nel frattempo, il signor X scala le vette della competenza medico-scientifica virtuale e gestisce un forum sugli effetti del bicarbonato di sodio nell’approccio psico-terapico post-younghiano. Grazie al bicarbo-limone, la signora J, malata di tumore allo stato terminale, riesce a rimandare la morte di circa 4 ore, dopo le quali verrà comunque investita e uccisa dal 37 barrato. Il nipote scrive la toccante storia su Facebook. Ed ecco che in un attimo bicarbonato e limone cura tumore e case farmaceutiche ce lo tengono nascosto! Ma le cose belle, purtroppo, durano poco. E perfino sugli accoppiamenti fai da te, basati sull’accoppiamento di sostanze scelte a cazzo, cade la scure cinica dei detrattori. C’è chi aggiunge le alici come variante alla ricetta originale, chi pone dubbi sull’efficacia nelle notti di plenilunio, chi caldeggia la coppia avocado-cloruro di ammonio come alternativa gay friendly. L’opinione pubblica si spacca. Si arriva al punto che i genitori preferiscono affidare i propri figli al primo pedofilo di turno piuttosto che a uno sceptico della coppia bicarbonato e limone. Le concorrenti di Miss Italia non sognano più la pace nel mondo ma distese fiorite di bicarbonato monosodico. Gramellini scrive un libro tra l’amicizia tra bicarbonato e limone. Carlo Cracco inventa la ‘bicarbonara’, ma ci mette l’aglio e viene gambizzato da un gruppo di ultrà romanisti. Il presidente dell’associazione per i diritti sugli agrumi si suicida. L’Europa esce dall’Europa. Si apre un conflitto armato fra le grandi potenze internazionali sulla contesa dei principali giacimenti di succo di limone. In un commento sul famoso forum ‘curarsi con il cemento armato’, tale signor Z, a causa di un drammatico errore di digitazione, parla malissimo del bicarbonato di Sondrio. E la città lombarda viene rasa al suolo da un manipolo di fondamentalisti della solver. Dopo qualche mese, in uno scenario ormai apocalittico, il signor X incontra per caso il suo collega d’ufficio, quello da cui tutto ha avuto origine: “Collega, non te l’ho mai confessato, però la tua ricetta bicarbonato e limone mi ha cambiato la vita”. “No, scusami, non ho capito”. “No, dicevo, la tua ricetta bicarbonato e limone, daje, mi ha cambiato la vita”. “Bicarbonato e limone? Ah, no. Quella era eroina”.

