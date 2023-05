Gli italiani chiedono l’intervento della politica per regolamentare l’AI

Si tratta di una realtà emersa da un recente sondaggio di Youtrend commissionato per conto della Fondazione Pensiero Solido. Gli italiani invocano per il 59% l’intervento della politica e delle istituzioni per regolamentare l’intelligenza artificiale e gli effetti che avrà nella nostra vita. Anche e soprattutto in ambito lavorativo (le ultime agitazioni, in ordine di tempo, sono quelle relative alle proteste degli sceneggiatori), considerato che il 51% degli intervistati pensa che implementarla in questo ambito porterà a una perdita di posti di lavoro. E, più in generale, oltre un italiano su due si sente impreparato a questo cambiamento epocale che comporterà l’AI nel lavoro e nei tanti altri ambiti dell’esistenza.

AI nel lavoro e nella vita, gli italiani vogliono più regolamentazione

Senso di smarrimento, timore e necessità di regolamentazione: questo è quanto viene fotografato dall’indagine che viene ufficialmente presentata il 19 maggio a Milano durante l’incontro “Intelligenza artificiale. E noi?”. In particolare, coloro che chiedono l’intervento della politica in Italia sostengono che lo Stato dovrebbe intervenire quanto più possibile anche arrivando a vietarne l’uso se fosse necessario.

In generale, nella maggior parte delle persone (51%) è diffusa la preoccupazione che l’AI porti via posti di lavoro e per una percentuale simile – il 55% – non c’è intenzione di ricevere ed eseguire istruzioni date dall’intelligenza artificiale. Per contro, invece, il 37% lo farebbe volentieri. Ad essere percepiti positivamente sono la possibilità di controllo e valutazione automatica dell’AI (47% contro l 30% che lo inquadra come uno svantaggio), questo soprattutto tra i giovani e i laureati.

Le professioni che gli italiani inquadrano come più sostituibili sono quelle che non richiedono titoli elevati (56% gli impiegati, 51% gli operai, 43% i commessi) mentre quelle messe meno a rischio sarebbero quelle dell’artista (24%) dell’imprenditore (26%) e del medico (27%). Un lavoratore su due, inoltre, non si sente né aiutato né minacciato dall’AI che sopraggiunge (dato che, probabilmente, varia a seconda dell’ambito lavorativo).

Al di là della percezione nei singoli Paesi e negli ambiti professionali, l’unica verità rimane che si tratta di cambiamenti che vanno seguiti passo dopo passo e che – a seconda dei casi specifici – vanno regolamentati con cura affinché non creino problemi sempre più grandi nei mercati del lavoro a livello mondiale.