Giuseppe Conte alla fine ha convocato la conferenza stampa per ricordarci che è il presidente del Consiglio

Terminata la conferenza stampa di Giuseppe Conte, arrivano anche i primi commenti soprattutto attraverso i social media. Diciamo che il suo intervento ha chiarito un aspetto: il premier ha affermato che, se non ci sarà sintonia tra le due forze politiche che compongono il governo, non è disposto ad andare avanti. E che quindi potrebbe dimettersi in futuro. Ma questo ci sembrava già chiaro.

Giuseppe Conte ci ricorda che è il presidente del Consiglio

Per quanto riguarda tutto il resto, invece, da Giuseppe Conte sono arrivate indicazioni sparse ma non risolutive, come testimoniano anche le sue (non) risposte ai giornalisti che, almeno questa volta, hanno avuto la possibilità di rivolgergli delle domande. La sensazione che si ha – e che viene spesso comunicata in questi minuti dai principali commentatori e influencer su Twitter – è che Giuseppe Conte abbia convocato questa conferenza stampa per ricordarci e per ricordare a se stesso che lui è il presidente del Consiglio.

Lo ha scritto, ad esempio, l’europarlamentare uscente Elly Schlein, che in un tweet lapidario – ma che sta avendo molto successo – ha affermato: «È il primo caso nella storia di un Presidente del Consiglio che convoca una conferenza stampa per ricordare che è il Presidente del Consiglio».

È il primo caso nella storia di un Presidente del Consiglio che convoca una conferenza stampa per ricordare che è il Presidente del Consiglio. #Conte — elly schlein (@ellyesse) June 3, 2019

Arrivano critiche anche da alcuni esponenti del Partito Democratico. Andrea Marcucci, infatti, ha affermato: «Non aveva nulla di importante da dire: solo chiacchiere e distintivo. Ha elencato una serie di promesse tradite e le ha trasformate in liste dei desideri ancora da raggiungere. Il suo appello a Di Maio e Salvini è debole e patetico».

Le ironie sulla conferenza stampa di Giuseppe Conte

Caustici altri commenti degli influencer politici più importanti. Fabio Chiusi, ad esempio, paragona la conferenza stampa a una scena di Game of Thrones il cui protagonista era il non particolarmente amato re Geoffry: «Perché continuo a pensare alla scena di Game of Thrones in cui Jeoffrey si inalbera e strilla “I am the king!”, e Tywin gli ricorda che chiunque debba dire “sono il re” non è un vero re?».

Secondo altri, Giuseppe Conte avrebbe convocato questa conferenza stampa esclusivamente per mandare un messaggio ai suoi due vicepremier. L’effetto che ne è venuto fuori è quello di un invito a non litigare espresso in diretta nazionale e con tutti gli occhi del Paese puntati addosso. Non poteva semplicemente dirlo all’interno di un consiglio dei ministri?

Ha convocato una conferenza stampa per dire una cosa ai suoi vice. #conte — Luca Sofri (@lucasofri) June 3, 2019

FOTO: ANSA/ETTORE FERRARI