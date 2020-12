Chi è in realtà Giulia Salemi?

Della vita privata di Giulia Salemi poco si sa. La storia con Francesco Monte al Gf Vip, poi il nulla. In realtà, dietro al nulla c’è ben altro. Giulia ha due anime. Una dolce, riflessiva, “power”; un’altra rock, stravagante ed esuberante.

Giulia Salemi chi è davvero: le due anime

Dietro la rottura con Elisabetta Gregoraci, c’è un aspetto: le due non sono mai state amiche, come rivela nel video Raffaella Zardo, proprio perché la Gregoraci ha scoperto sms e telefonate di Giulia rivolte all’ex marito Flavio Briatore e ai suoi collaboratori. Giulia nasconde anche altre verità mai rivelate nella sua vita come l’amicizia con l’imprenditore monegasco Moshe.

Così la dolce Salemi dal sorriso sempre “power”, eccola in vacanza su un aereo privato con smorfie che delineano forse l’altra anima della Salemi, quella rock.

Dal suo passato un flirt mai raccontato con un ricco imprenditore, poi un brevissimo flirt con un avvocato (finito male), un’amicizia intima con il rapper Marracash… e un’altra con un ragazzo napoletano tra le montagne di Courchevel. Però vale una regola: mai nulla di ufficiale. Eccetto queste immagini che, parlando chiaro, mostrano l’altra Salemi, per niente confusa ma felice su un aereo privato con il suo, chiaramente, amico Moshe.