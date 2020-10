Le immagini di Giulia Salemi prima di entrare al GF Vip | VIDEO ESCLUSIVO

Pantalone della tuta viola, scarpe da ginnastica e cappuccio ben saldo in testa. Sono le ultime immagini di Giulia Salemi prima dell’ingresso nella casa del GF Vip e Giornalettismo è in grado di mostrarvele in esclusiva.

Camminata sicura, prima di darsi una piccola sistemata alle scarpe. Poi, a passo spedito verso l’ingresso della casa del Gf Vip. Giulia Salemi, come anticipato da Giornalettismo, entrerà da single nel programma Mediaset. C’è molta curiosità per i rapporti che riuscirà a costruire e a ricostruire all’interno della Casa. Giulia Salemi, ad esempio, era molto amica di Tommaso Zorzi anche se le cose, tra i due, non erano più come una volta.

Inoltre, il suo ingresso potrebbe in qualche modo attirare la curiosità di altri concorrenti. Manca davvero poco, ormai, il conto alla rovescia è iniziato.