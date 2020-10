Giulia Salemi, ufficiale: rientra da single nella casa del GF Vip, ecco tutti i dettagli

Il primo concorrente ufficiale di questa nuova edizione del “Gfvip” che “entrerà” anzi rientrerà nuovamente nella Casa, in questo caso al posto di Flavia Vento, ha finalmente un nome e cognome: Giulia Salemi! Notizia ufficiale. La concorrente, come Giornalettismo, rivela è già nella Capitale, è partita ieri in serata proprio mentre era in corso la puntata del programma condotto da Alfonso Signorini.

La sua chiamata alle armi nella “Casa” dove aveva trovato l’amore con Francesco Monte, è arrivata all’improvviso. Giulia, entrerà nella “Casa” da single. Sarà lei che riuscirà a far capitolare Massimiliano Morra o Pierpaolo Petrelli? Vedremo. L’ingresso di Giulia servirà a tirare su il morale a Tommaso Zorzi? I due sono amici, è vero. Ma nell’ultimo periodo il loro rapporto si era raffreddato. Soprattutto da parte di Zorzi. Ma il reality riunisce e fortifica ogni rapporto. Quasi ogni rapporto.