Giulia De Lellis debutta come conduttrice in un programma dove si parla di amore, corna e tradimenti. Come ha sussurrato Dagospia, noi di Giornalettismo ufficializziamo che sarà l’influencer a condurre “Love Island” il programma per single e coppie min onda su Discovery.

Giulia De Lellis sbaraglia la concorrenza e si prende la conduzione di Love Island

Giulia, ha vinto la concorrenza di colleghe ben più navigate. La sua spontaneità ha portato gli autori a sceglierla per la prima prova ufficiale da conduttrice in solitaria. In bocca al lupo, Giulia!