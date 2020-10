Giulia De Lellis, in questi giorni, sta cercando casa a Milano. E lo sta facendo da sola. Giulia cerca casa da comprare per trasferirsi nel capoluogo lombardo e lo sta facendo da sola. Anzi facendosi consigliare dai suoi familiari.

LEGGI ANCHE > Giulia De Lellis si frequenta con Carlo Beretta

Giulia De Lellis cerca casa della vita a Milano

Una casa grande, la casa dei suoi sogni. Lo strano cosa della De Lellis è che nell’ultimo anno è stata vittima di quattro furti corposi e di un certo peso economico, pare compiuti dalla stessa banda. Per questo motivo l’influencer, tra le più amate, sta cecando una dimora che le possa garantire totale sicurezza. La ragazza pochi giorni fa, inoltre, è stata oggetto di un tentato scippo in centro, a Milano.

Giulia De Lellis e lo scippo in centro a Milano

Una scena avvenuta sotto gli occhi di tutti i passanti che hanno riconosciuto l’amatissima Giulia e, invece di darle una mano, hanno scattato fotografie mentre lei era in difficoltà data la situazione e poi in compagnia dei poliziotti. E Andrea Damante, oggi, è sempre più lontano… come ha confermato a “Casa Chi” anche Ivana Marzova, molto amica di Giulia.

LEGGI ANCHE > GIULIA DE LELLIS, NEL SUO LIBRO UN PRINCIPE BUGIARDO E UNA PRINCIPESSA CORNUTA