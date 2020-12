Giulia De Lellis debutta al cinema

Clamoroso! Come mai nell’ultimo periodo Giulia De Lellis si è defilata dai social, se non per sponsorizzazioni da contratto? Ecco la rivelazione clamorosa: Giulia è sul set di un film che segna il suo debutto al cinema.

Giulia de Lellis al cinema: chi l’accompagna in questa esperienza

Accanto a lei attori importanti come Fabio Volo e Nino Frassica. Le riprese si stanno girando nella Capitale. Nella pellicola la De Lellis, secondo Giornalettismo, interpreterà se stessa. Questo segna un punto importante nella vita di Giulia, sempre più innamorata del suo Carlo Beretta, un punto che porta la De Lellis dai social… al suo nuovo futuro da attrice.