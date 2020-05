Giovanni Ciacci è uno dei volti più amati della tv, come dimostra anche lo straordinario successo di pubblico del suo Vite da Copertina che conduce con Elenoir Casalegno. Noi di Giornalettismo abbiamo contattato il popolare conduttore per parlare proprio della trasmissione e dell’ultimo periodo di lockdown.

Il programma di TV8 tornato in onda a fine aprile ha avuto letteralmente un boom di ascolti: “Un emozione forte, divertente e bella perché noi abbiamo ricominciato quasi subito. Noi siamo stati un mese in lockdown, perché abbiamo ricominciato a lavorare dopo il 25 aprile. A TV 8 sin dal primo momento era stato messo tutto in sicurezza con guanti e mascherine, quindi l’allerta c’è stata subito. È stato bello tornare con degli ascolti stellari, questo programma era nato per un’altra fascia oraria ma il succo è sempre lo stesso e funziona”.

La distanza dalla sua partner televisiva è un qualcosa di strano, a cui però ha fatto l’abitudine: “Noi entriamo con la mascherina, la usiamo ovunque negli studi, la togliamo solo per registrare e con tante accortezze. Sul divano noi avevamo quasi 2 metri di distanza all’inizio, ora siamo ad un metro e mezzo circa. I primi giorni è stato particolare, noi non avendo il pubblico non siamo abituati a risate finte quindi abbiamo sentito meno il cambiamento”.

Giovanni Ciacci analizza la questione lockdown e spiega qual è stata la coppia che lo ha sorpreso di più: “Mi sono molto piaciuti i Ferragnez, non mi era simpatica la Ferragni ma in questo periodo con Fedez hanno fatto opere giuste a partire dalla donazione fatta per l’ospedale a Milano. Purtroppo però non tutti si sono comportati in modo corretto come loro, dall’altra parte c’erano anche le smutandate che non servivano a nulla. Le influencer sono scappate di casa per il 95%. Comunque nonostante i social il gossip non cambierà e i paparazzi continueranno a fare il loro lavoro”.

Sembra che Miriam Leone stia per sposarsi, Giovanni Ciacci spende parole al miele per lei: “Una bella persona, lei è molto dolce. Non lo sapevo, ma sono davvero felice per lei se ha trovato l’amore. Ecco lei è una che non si è mai abbassata al ruolo di influencer, è una bravissima attrice”, poi però la stessa attrice ha smentito in serata con una diretta su Instagram le imminenti nozze con Paolo Cerullo.

Su Giuseppe Conte diventato un fenomeno di moda con pagine Facebook non si esprime: “Per mia scelta non tratto di politica quindi su questo aspetto non voglio esprimermi, Conte poi l’ho visto solo alle conferenze stampa serali”. Un altro fenomeno social della quarantena è stata Jo Squillo con i dj set: “La sua l’ho vista un po’ come una baracconista, ma che è andata bene. Certo, lei ha già fatto al dj per cui non si è inventata nulla”.

Giovanni Ciacci ha fatto Ballando con le Stelle in passato e commenta lo stop alla trasmissione: “Giusto il rinvio di Ballando con le Stelle, che vive di pubblico anche in studio. Come si fa a ballare senza contatto? Ci sono le salse sensuali e i balli latino americani per cui il contatto è fondamentale. Sono convinto che comunque Ballando con le Stelle e la televisione torneranno prestissimo”.

Giovanni Ciacci poi spiega che la vera crisi potrebbe essere finanziaria: “La tv tornerà, anche se il mondo dello spettacolo non è stato aiutato ed è uno dei più colpiti. Penso che tra qualche giorno il pubblico in qualche modo potrà tornare, magari con meno posti in studio. Bisogna anche aiutare gli imprenditori perché le crisi finanziaria ci sarà e sarà importante”, poi spiega cosa gli è mancato di più “Mi è mancato tanto viaggiare a causa del coronavirus, sono uno che va in giro per il mondo e da due mesi e mezzo sono bloccato in Lombardia. Spero di tornare presto a vedere il mondo”.