Pd e M5S non votano il dl per l’istituzione della ‘giornata per le vittime degli errori giudiziari’

Spesso se ne parla come di danni collaterali, non tenendo conto delle vite (che poi si riveleranno innocenti) che si spezzano al termine di lunghi ed estenuanti processi. La politica si sta muovendo – con passi da bradipo – per istituire un evento simbolico: una giornata vittime errori giudiziari. Ma non c’è alcuna compattezza anche nella decisione finale. L’ultimo capitolo di questa triste vicenda è arrivato ieri, con il voto in commissione Giustizia al Senato: la destra (con Italia Viva) a favore del dl presentato dai relatori di Forza Italia; Pd e Movimento 5 Stelle si sono astenuti.

LEGGI ANCHE > La figlia di Enzo Tortora chiede a Bonafede si spiegare il senso della frase «gli innocenti non finiscono in carcere»

Non cambiare nulla. Come detto, non si tratta della panacea di tutti i mali: istituire una giornata simbolica non è certamente un rimedio a un problema che ha radici molto più profonde e che merita un’analisi molto più approfondita. Ma può essere l’occasione per ricordare, almeno una volta l’anni, tutte quelle persone che sono finite nel tritacarne della macchina giudiziaria italiana per poi – dopo anni di estenuanti processi – essere prosciolti da ogni accusa. E l’atteggiamento dei due maggiori partiti di governo è controverso, come sottolinea anche la giornalista Gaia Tortora, figlia del grande Enzo il cui caso fu l’emblema di una cattiva gestione della giustizia nel nostro Paese.

Vorrei sapere da PD e M5s perché non hanno votato in commissione giustizia al Senato il dl per istituire una giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari. Semplicemente Vergognoso. Vorrei una risposta. Grazie. — Gaia Tortora (@gaiatortora) July 9, 2020

Giornata vittime errori giudiziari, Pd e M5S votano no

Insomma, un simbolo. Ma c’è chi dice no. Anzi, decide di non decidere. E così mercoledì, nella fasi finali della discussione del testo – il cui relatore è il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas -, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico decidono di non votare. Il decreto passa all’esame della Commissione Giustizia solo grazie ai voti di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Italia Viva. Il tutto dopo che il Pd aveva presentato un emendamento che, di fatto, eviscerava il dl di molte dinamiche sull’istituzione della giornata vittime errori giudiziari (che, secondo gli ultimi dati, sono circa mille ogni anno).

(foto di copertina: da Google Maps)