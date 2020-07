Sarà un giorno simbolico che servirà a ricordare quella profonda ferita – fatta di morti e malati – che il Coronavirus ha lasciato e sta lasciando sulla pelle degli italiani. La Camera, questa mattina, ha approvato quasi all’unanimità l’istituzione della Giornata in memoria delle vittime Covid. La data scelta è quella del 18 marzo, giorno scelto in base ai numeri: il bollettino diffuso dalla Protezione civile in quel pomeriggio fu quello più grave in termini di decessi (475).

LEGGI ANCHE > Pd e M5S non votano il dl per l’istituzione della ‘giornata per le vittime degli errori giudiziari’

Con questo via libera, la Camera dei deputati ha indicato nel 18 marzo la data per la «Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell’epidemia da coronavirus». Montecitorio ha approvato il testo con 418 voti favorevoli, tre astenuti e nessun contrario. «Il 18 marzo sarà la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. È bello che la legge che la istituisce sia stata approvata all’unanimità – ha detto il Ministro della Salute Roberto Speranza -. Sarà un giorno importante per non dimenticare questa stagione così drammatica e per ricordare tutte le persone che non sono più con noi».

Giornata in memoria delle vittime Covid, sarà il 18 marzo

Con l’istituzione della Giornata in memoria delle vittime Covid in Italia, Comuni, Provincie e Regioni potranno promuovere, il 18 marzo di ogni anno, iniziative di sensibilizzazione e ricordo di quanto il nostro Paese ha affrontato durante i difficili mesi della pandemia da Coronavirus. Eventi sul tema potranno essere organizzati anche nelle scuole, mentre la Rai avrà l’impegno di assicurare uno spazio tematico sull’argomento nel corso di questa giornata di ricordo.

Il progetto di legge venne presentato alla fine del mese di maggio e, nel giro di meno di 60 giorni, i Parlamentari si sono uniti dando il via libera all’istituzione di questa giornata di ricordo. Perché quel che ha passato l’Italia non è facile da dimenticare.

(foto di copertina: da Pixabay)