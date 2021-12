Cosa è successo quando una giornalista di Fanpage si è infiltrata nella redazione di ComedonChisciotte

Una giornalista di Fanpage che voleva fornire alla redazione del portale ComedonChisciotte dei materiali per distruggere, con una controinchiesta, la stessa testata con sede a Napoli. Ovviamente, si è trattato di un altro caso per Backstair, il team di inchiesta che sta lavorando, da qualche tempo, fianco a fianco con la redazione. Il servizio è stato mandato in onda, nella serata del 2 dicembre, da Piazzapulita, su La7. Nella fattispecie, la giornalista infiltrata presenta un altro presunto ex dipendente di Fanpage (lo stesso giornalista che si era infiltrato nei gruppi di destra per la precedente inchiesta Lobby Nera) che aveva tutto l’interesse – almeno nelle sue dichiarazioni di intenti – nel voler minare la credibilità della testata.

Giornalista Fanpage infiltrata nella redazione di ComedonChisciotte

ComedonChisciotte è un sito di cosiddetta “informazione alternativa”: è il punto di riferimento, insieme a ByoBlu, per tutta la galassia no-vax e per tutti coloro che, in questo periodo, sono raggiunti da teorie complottiste e cospirazioniste. Per intenderci, NewsGuard – il progetto che monitora l’affidabilità dei siti d’informazione – ha assegnato al portale un punteggio di 7,5 su 100, uno dei più bassi nell’elenco delle testate analizzate. Lo scopo di Fanpage era quello di far vedere come si lavora all’interno di queste realtà che riescono a raggiungere fino a 100mila o addirittura 200mila lettori al giorno, grazie a un passaparola incredibile online, su gruppi social e chat di servizi di messaggistica.

Alla fine, nelle immagini mostrate dalla trasmissione di Corrado Formigli si vedono alcuni componenti della redazione del portale entusiasti per le prove portate in redazione dall’altro infiltrato di Fanpage: un documento posticcio in cui si dichiara che Mario Draghi avrebbe girato 160mila euro alla redazione di Fanpage per fare propaganda anti no-vax; delle foto del caporedattore di Napoli Ciro Pellegrino insieme a personaggi tradizionalmente considerati “poteri forti” dalla galassia dei cospirazionisti del web; informazioni su una presunta Lobby di Potenza (di cui farebbero parte i lucani Speranza, Lamorgese e Figliuolo) che starebbe guidando il Paese in questa fase. Nel video, si mostrano entusiasmi davvero poco giustificati rispetto alla realtà dei fatti e piani per cercare di condividere queste informazioni con tutta la rete delle “notizie alternative”, da ByoBlu agli altri siti vicini all’universo no-vax. Oltre, però, non si riesce ad andare. E il sito ComedonChisciotte ha replicato, questa mattina, alla redazione di Fanpage. Ma questa storia ve la racconteremo successivamente, accompagnandola con una riflessione.