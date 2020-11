Giorgia Meloni dice che Biden deve ringraziare il Covid

Le parole di Giorgia Meloni su vittoria Biden negli Stati Uniti (in attesa che venga ufficializzata con il risultato della Pennsylvania e le operazioni di riconteggio in Georgia, i due eventi che sembrano essere più prossimi con il Nevada) devono essere inserite nel cassetto dei ricordi in caso di eventuale (ma al momento improbabile) ritorno al voto in Italia per le Politiche. Secondo la leader di Fratelli d’Italia, infatti, il candidato democratico deve solamente ringraziare la pandemia di Covid, altrimenti gli americani avrebbero votato sicuramente Donald Trump.

«Premesso che i risultati finali ancora non ci sono, se davvero vincerà Biden penso che dovrà ringraziare il Covid – ha detto Giorgia Meloni nella sua intervista rilasciata al quotidiano La Stampa -. Se si fosse votato a febbraio, Trump avrebbe vinto senza problemi». Ma la pandemia è arrivata ed evidentemente gli americani non hanno apprezzato quanto fatto (o non fatto) dal numero uno della Casa Bianca per tentare di contenerla. Anzi, occorre sottolineare e ricordare, come lo stesso Presidente USA avesse sempre minimizzato la portata di questo virus, anche nel momento in cui lui è rimasto contagiato e poi curato.

Da un lato, dunque, sembra ammettere – tra le righe – una gestione non proprio oculata dell’emergenza sanitaria da parte del Presidente uscente Donald Trump; dall’altra, invece, sottolinea come la stessa pandemia abbia messo in difficoltà tutti i governi, compreso quello italiano, che risentirebbe di tutto ciò in caso di ritorno al voto. Un cane che, dunque, si mangia la coda. Perché questo discorso sillogismo sarebbe troppo semplice da applicare anche in Italia, con Giuseppe Conte che dopo la prima ondata aveva ottenuto un numero di consensi altissimi.

