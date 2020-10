Meloni e il governo che diceva «non ce n’è coviddi» | VIDEO

Organizzare manifestazioni di piazza per il 2 giugno, in piena emergenza sanitaria. Non aver controllato se tutti i partecipanti avessero rispettato le norme sanitarie per limitare i contagi. Essere alleata con Matteo Salvini che, a giorni alterni, prima dice che la mascherina non serve e poi la indossa e lancia appelli agli italiani sul rispetto delle norme (sempre dopo aver stretto mani e fatto bagni di folla nei suoi comizi). Ma ora la leader di Fratelli d’Italia dice che i veri negazionisti sono al governo: e dalla Camera dei deputati arriva il video di Giorgia Meloni non c’è Coviddi.

Giorgia Meloni, dunque, sceglie una citazione di un personaggio di spicco degli ultimi mesi sui social: Angela Chianello da Mondello. E lo fa per contestare Giuseppe Conte e il suo governo, definito vero negazionista del Covid. Questa la sintesi dell’intervento della leader di Fratelli d’Italia durante l’informativa del Presidente del Consiglio a Montecitorio.

Meloni non c’è Coviddi, se la politica cita le boutade dei social

«Gli unici negazionisti li abbiamo visti al governo, Zingaretti diceva che ‘non c’è Coviddi’ a Milano e giù di aperitivi quando noi chiedevamo di fare la quarantena per chi rientrava dalla Cina – ha detto Giorgia Meloni a Montecitorio -. Il ministro Lamorgese ci diceva che ‘non c’è Coviddi’ sui barconi sfidando la scienza e l’intelligenza degli italiani. Azzolina diceva che ‘non c’è Coviddi’ nelle scuole, De Micheli dice che ‘non c’è Coviddi ’sui mezzi pubblici, voglio sapere qual è l’evidenza scientifica quando si fa una dichiarazione del genere, è intollerabile questa bugiarda irresponsabilità». Il video Meloni non c’è Coviddi è destinato a diventare virale.

