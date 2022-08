Perché facciamo politica con il meme (che non è una notizia) di Giorgia Meloni al liceo Cannizzaro?

Tra l'altro, è anche una battuta vecchia, finita in rete nel giugno del 2021, che non trova corrispondenze con la realtà

Sta tornando a circolare in questi giorni, soprattutto dopo la condivisione su Facebook del meme da parte del giornalista Andrea Scanzi, una vecchia battuta su Giorgia Meloni. Il testo è questo (e sicuramente le persone più attente sui social network l’avranno notato): «Giorgia Meloni visita il liceo Cannizzaro a Roma e dice agli studenti: “Studiate e informatevi”. Risposta di uno studente: “Se ci informiamo torni al 2%”. Bene così». Esiste anche una versione di questo meme senza la geolocalizzazione del liceo Cannizzaro a Roma e senza il commento finale “bene così”, ed è stata proprio questa la versione pubblicata da Scanzi.

Giorgia Meloni al liceo Cannizzaro, la leggenda nata sui social

Sicuramente, nonostante la recente condivisione, il meme non è stato confezionato negli ultimi giorni. Anzi. Si tratta di un qualcosa che stava circolando prepotentemente già nella prima parte del giugno 2021. Un anno fa. La prima attestazione risale al 10 giugno 2021, su Twitter. La premessa è tutta un programma: Sarà vera o si tratta di una barzelletta? Giorgia #Meloni visita il liceo Cannizzaro: “Studiate e informatevi”. Uno studente: “Se ci informiamo torni al 2%”.

Sarà vera o si tratta di una barzelletta?

Giorgia #Meloni visita il liceo Cannizzaro: “Studiate e informatevi”. Uno studente: “Se ci informiamo torni al 2%” — Natalina (@Natalin33515492) June 10, 2021

Il fatto che si mettano le mani avanti, evidenziando quella zona grigia tra satira e attualità all’interno della quale gli utenti dei social network nuotano a piene bracciate, è già sintomo evidente che si tratti di una leggenda nata sul web. E diventata “memabile” soprattutto grazie al lavoro, qualche giorno dopo, della pagina Meme della Terza Repubblica:

In realtà, tra i commenti spunta anche un’altra versione con leggera variazione sul tema: il politico in questione non è più Giorgia Meloni, ma Matteo Salvini; la percentuale non è più il 2%, ma il 3%. Sintomo evidente, insomma, che si tratta di un topos satirico che trova il suo terreno fertile sul web.

Se tutto questo si somma al fatto che gli spostamenti di Giorgia Meloni e degli altri politici lasciano sempre traccia – in ogni caso – su testate locali e nazionali, da una semplice ricerca si evince come non ci sia stato recentemente alcun incontro ufficiale di Giorgia Meloni al Liceo Cannizzaro, né a Roma, né in altre città italiane. Per ulteriore conferma, Giornalettismo ha contattato direttamente il Liceo Cannizzaro di Roma, chiedendo se – nel 2021 – ci fosse stata una visita di Giorgia Meloni nella scuola della Capitale. Ci hanno risposto, esattamente come ci aspettavamo, che Giorgia Meloni non è stata in visita al Liceo Cannizzaro di Roma e che recentemente, in veste istituzionale, l’esponente del mondo politico che ha fatto una visita al liceo è stata Maria Stella Gelmini. Ma della Meloni, nessuna traccia.

Insomma, quando si diffondono sui social network questi meme, si rischia esattamente l’effetto contrario: non si tratta di informazione, ma si tratta di satira. E allora sarebbe bene specificarlo per evitare di prestare il fianco.