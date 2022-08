Quelli che vogliono fare «Qualcosa di sinistra» su Instagram

Quando c’è una istanza che non viene rappresentata nel Paese reale, la si prova e la si sperimenta nel Paese virtuale. Così, su Instagram, l’iniziativa Qualcosa di sinistra rappresenta sicuramente il tentativo di smuovere le coscienze e di lanciare un grido d’aiuto per coalizzare le varie forze progressiste al fine di presentarsi compatte alle prossime elezioni del 25 settembre. L’appello consiste innanzitutto in una pagina Instagram – che sta raggiungendo, in poco tempo, un numero importante di followers – e poi nella firma di una petizione su Change.org. Le modalità, insomma, che elettori comuni hanno a disposizione per poter far breccia – e magari arrivarci, vista la natura pubblica del mezzo – nelle intenzioni dei partiti di sinistra o di centro-sinistra che, a quanto pare, si presenteranno frammentati alle urne.

L’obiettivo dell’iniziativa Instagram “Qualcosa di sinistra”

I destinatari della petizione sono Aboubakar Soumahoro, DeMa, Europa Verde, Gruppo ManifestA, Possibile, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana: queste forze, che rappresentano un possibile bacino di riferimento per un gruppo importante di elettori, sembrano procedere per conto loro in queste prime fasi di campagna elettorale. Con gli sbarramenti al 3% e le prospettive di trovarsi d’accordo soltanto dopo le urne (ma con percentuali singolarmente troppo basse per poter entrare in parlamento), ecco che Qualcosa di sinistra prova a costruire una alternativa a questa ipotesi che sarebbe, per il campo in questione, deleteria.

«Basta con i festeggiamenti per le vittorie della sinistra di altre nazioni – scrivono i promotori dell’iniziativa -. Basta con egocentrismi e integralismi che portano solo all’eterna irrilevanza. Basta con i campi larghi senza futuro e compromessi con i nemici di classe. Pretendiamo l’unità socialista per ridare al popolo di sinistra e al paese qualcosa in cui credere. Qualcosa per cui lottare. Ascoltate la nostra voce per costruirne una sola».

In realtà, alcuni appelli simili a forze politiche consonanti stanno arrivando anche da strutture più organizzate di una semplice pagina Instagram. Occorrerà capire cosa prevarrà e in che modo: ci sarà una traduzione reale di questa esigenza nella disfida elettorale o sarà l’ennesima bolla che nasce e muore sui social network?