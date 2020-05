Giorgetti sostiene che i ‘ragazzi’ del M5S siano «bombati»

Ieri a Montecitorio l’occupazione dell’emiciclo da parte dei deputati della Lega dopo l’attacco frontale del pentastellato Riccardo Ricciardi al modello sanitario in Lombardia e alla sua carente risposta durante la crisi sanitaria legata al Coronavirus. Sono volate parole grosse in Aula, con attacchi e contrattacchi da una parte e dall’altra: microfoni rotti, insulti e una tensione che mostra tutti gli antichi rancori della precedente esperienza di governo condivisa. Oggi Giancarlo Giorgetti (Lega) torna a parlare di quanto successo e non usa parole al miele nei confronti dei pentastellati.

«Questi ragazzi qua li bombano… A quello gli parlavi, ma era come se non sentisse. Andava per conto suo», ha detto il leghista nella sua intervista a Il Corriere della Sera. Il verbo utilizzato da Giancarlo Giorgetti, ‘bombare’, ha diversi significati e declinazioni in base alle zone d’Italia. A Roma, per esempio, fa riferimento all’atto sessuale, mentre nel Nord Italia – in un tipico slang molto in voga tra i giovani – vuol dire assumere elevate quantità di alcol e – utilizzato in forma riflessiva – fare uso di sostanze stupefacenti.

Giancarlo Giorgetti e i “ragazzi” del M5S bombati

Leggendo l’intera frase pronunciata da Giancarlo Giorgetti – e considerando la sua origini varesine (è nato a Cazzago Brabbia) – probabilmente si fa riferimento all’assunzione di droghe, ma nel senso più esteso del termine, cioè essere sottoposti a una serie di prese di posizioni che non fanno più ragionare. Ma questa è solo un’interpretazione, la più buona, di quella frase.

I chiarimenti con Di Maio e Crippa

Nel resto dell’intervista Giorgetti ha raccontato di essersi chiarito con il capogruppo del M5S alla Camera, Davide Crippa, e di aver parlato anche con Luigi Di Maio con il quale – dice il leghista – i rapporti sono sempre ottimi. Sempre ieri, nel Transatlantico di Montecitorio, c’era stato un breve confronto con il ministro della Salute Speranza che aveva dato ragione al rappresentate della Lega.

