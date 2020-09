Germania, il giallo di Solingen: trovati cinque bambini morti in una casa

Lo conferma la polizia di Wupperthal: in una casa di Solingen, nel Nordreno-Vestfalia in Germania, sono stati rinvenuti i corpi di ben cinque bambini. La notizia arriva dalla Dpa, che cita la polizia, e per ora non ci sono ulteriori dettagli. Gli agenti non hanno risposto né in merito all’età dei bambini né in merito alle circostanze di quanto accaduto. Dalla stampa trapelano le prime indiscrezioni sul caso.

I bambini avevano tra 1 e 8 anni

L’età dei bambini rende, se possibile, ancor più raccapricciante venire a sapere di più di questo orribile caso. Si tratta di cinque piccoli di 1, 2, 3, 6 e 8 anni tutti fratelli. Della famiglia coinvolta rimarrebbe un sesto figlio, 11 anni, che si sarebbe salvato. A riportare i dettagli è il quotidiano tabloid Bild. A ricevere la notizia per primi sono stati i mezzi di informazione locale della città non lontana da Düsseldorf. Un portavoce si è limitato a rilasciare una scarna dichiarazione: «Le indagini sono in corso e non posso aggiungere nulla. I corpi senza vita sono stati rinvenuti in una casa privata in Hasselstrasse a Solingen».

Le ipotesi sui bambini morti Solingen

Finora, lo precisiamo chiaramente, si tratta solamente di indiscrezioni trapelate da fonti della Bild. Ci sarebbe già un colpevole, la madre dei bambini; la 27enne avrebbe compiuto gli omicidi per poi gettarsi sotto un treno della metropolitana. La giovane donna ne sarebbe uscita ferita e sarebbe ora in condizioni gravi. La Bild parla anche di una telefonata della presunta colpevole a sua madre dopo la strage, chiamata nella quale avrebbe confessato quello che aveva fatto e in cui avrebbe dichiarato l’intenzione di suicidarsi insieme al sesto figlio, l’11enne che dovrebbe essere in salvo. Il ragazzino sarebbe ora al sicuro con la nonna.

(Immagine copertina da Google Maps)