Trovati altri resti ossei nei boschi di Caronia

Negli ultimi giorni, nonostante il clamore mediatico si sia abbassato, sono proseguite le ricerche di indizi tra i boschi di Caronia. E proprio in quella zona sono stati ritrovati alcuni resti ossei che, ora, saranno analizzati (anche attraverso un confronto con il dna) per capire se appartenessero al piccolo Gioele Mondello. La zona delle ricerche è sempre la stessa: tra il punto in cui è stato ritrovato il corpicino senza vita e quel traliccio ai piedi del quale è stata ritrovata Viviana Parisi.

Fonti investigative hanno riferito all’AdnKronos come non ci sia ancora certezza sulla natura di quei resti ossei. Non si sa ancora, infatti, se appartenessero al piccolo Gioele o a uno dei tanti animali che compongono la fauna della zona. Per questo motivo sono state disposte le analisi. Perché il luogo in cui sono state ritrovate quelle ossa potrebbe far capire le dinamiche della morte del bambino, ancora non chiare dopo oltre due settimane dal suo ritrovamento. Secondo una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti, il piccolo non sarebbe morto nel luogo del ritrovamento, ma potrebbe esser stato trascinato lì da alcuni animali dopo il suo decesso. Per questo motivo questo ritrovamento potrebbe dare un’indicazione molto più precisa rispetto a quel che si è saputo finora.

Gioele, ritrovati altri resti ossei nei boschi di Caronia

In attesa dei risultati degli esami, il pm della Procura di Patti, Angelo Cavallo, ha disposto anche ulteriori accertamenti. Non solo sul luogo dell’incidente automobilistico, quel tunnel lungo l’autostrada Messina-Palermo, ma anche sui dispositivi utilizzati da Viviana Parisi prima della sua scomparsa: saranno effettuate ricerche anche sul suo smartphone (che aveva lasciato a casa quella mattina del 3 agosto) e sul tablet che utilizzava spesso.

(foto di copertina: da Ogni Mattina, Tv8)