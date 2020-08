Nell’auto di Viviana Parisi non sono state trovate tracce del sangue di Gioele

Continuano ad arrivare notizie che non danno una chiara indicazione sulle cause della morte di Gioele Mondello. Questa mattina sono stati ufficializzati i risultati dei test genetici effettuati all’interno dell’automobile di Viviana Parisi, madre del piccolo di quattro anni ritrovata senza vita sabato 8 agosto ai piedi di un traliccio tra i boschi di Caronia. Non sono risultate evidenti tracce di sangue del bambini all’interno dell’abitacolo della vettura incidentata e abbandonata.

«Gli accertamenti genetici effettuati sui tamponi prelevati all’interno del mezzo e sul parabrezza hanno finora fornito esito negativo anche per quanto riguarda la presenza di eventuali tracce di sangue – si legge in una nota firmata dal pm di Patti, Angelo Cavallo -. Il lavoro del collegio di consulenti incaricati degli esami autoptici, genetici e morfologici è tuttora in corso ed è nelle sue fasi iniziali. Tale compito, come è facilmente intuibile, si preannuncia lungo, complesso e, per forza di cose, articolato in numerose sessioni».

Gioele Mondello, non ci sono tracce di sangue in auto

Questa mattina, poi, è stata smentita la notizia della possibile morte in seguito all’incidente del piccolo Gioele Mondello. Questa pista resta ancora una di quelle seguite dagli inquirenti, ma non per quel parabrezza lesionato. Il padre del bambino, e marito di Viviana Parisi, ha infatti detto che quel vetro era segnato da tempo, ben prima dell’incidente sotto al tunnel lungo l’autostrada Messina-Palermo.

Non si esclude ancora nessuna ipotesi

La Procura di Patti sottolinea come, anche alla luce degli ultimi esami genetici, sia impossibile escludere qualsiasi ipotesi. La morte di Gioele Mondello resta ancora un rebus, così come quella della madre Viviana. Nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori accertamenti nel difficile tentativo di risalire alla verità.

(foto di copertina: da Chi l’ha visto, Rai3)