Genovese – La Chef e lo strano caso di “Prima Café”

Attenzione: per la prima volta si alza una voce che urla per Alberto Genovese ed è quella di Roberta Di Martino, cuoca che vive a Ibiza, che d’estate lavorava nelle ville dell’imprenditore. Peccato che le buone intenzioni della Chef, nel dichiarare la sua felicità di lavorare per Genovese, sul finale siano cadute in contraddizione. Ecco il racconto della telefonata con la signora Roberta e quel dettaglio su Genovese e Prima Café.

«Io con il signor Genovese ho lavorato sempre bene, non leggo quello che scrivono e mi faccio i fatti miei. Non capisco neanche perché mi avete cercato». Quando le diciamo i reati commessi dal suo datore di lavoro, lei replica: «Io non ho mai visto niente. I suoi ospiti erano sempre felici e sereni. Soprattutto le ragazza quando facevano colazione con me. Nessuna si lamentava». Alt. «Le ragazze?». Qui chiediamo a Roberta quante fossero e chi fossero queste ragazze e a quel punto la donna si altera. «Lei non mi deve chiamare, non lo so, erano le ragazze, non ho niente da aggiungere».

Genovese e Prima Café

Inoltre a Roberta chiediamo se Sarah, fidanzata di Genovese sapesse di queste ragazze. E il telefono ha smesso di emettere risposte. La chef ha chiuso ogni conversazioni, trincerandosi dietro il silenzio. Ma in cucina c’era un altro che faceva da padrone. Indovinate di chi stiamo parlando? Daniele Leali. Milano, Ibiza o località di montagna; Leali come potete vedere da questi video c’era sempre. E non solo.

Quando Genovese crea “Prima Assicurazione” (ma ne parleremo successivamente della sua rete finanziaria), fa nascere contemporaneamente dei locali e li chiama “Prima Café” per fare incontri di lavoro di un certo tipo, una sede per fidelizzare i clienti in modo “interattivo” diceva lui. A Milano apre in zona corso Garibaldi. Il controllo viene dato a un gruppo serio di ristorazione, Aussie, che non ha mai avuto a che fare con Genovese e con il mondo della notte.

Genovese e Prima Café, cosa è successo

Colpo di scena. Indovinate Genovese a chi affida il ruolo di gestione e pierre d’intrattenimento del locale? Proprio a Daniele Leali. Che trasforma il luogo da “locale per far nascere meeting”, a locale by night in stile “Terrazza Sentimento”. Leali, impone i suoi dj amici Vito, Ilario Alicante, Salvatore Angelucci, i suoi amici, e Gianluca Grignani. E l’atmosfera diventa quella identica alla “Terrazza” con ben due bodyguard .Con una differenza: Genovese non appariva mai. Lasciava ampio spazio a Leali di lavorare che per tutti diventa lui l’“Animal Party” e non più un club esclusivo. Improvvisamente aumentano i controlli della Digos e nascono i contrasti tra l’azienda che gestisce il locale, Aussie, e gli uomini di Genovese.

Ora che succede?

Con Genovese in carcere ora che succede ? E come mai l’assunzione o la consulenza di Leali veniva pagata da Prima Assicurazioni e non da “Prima Café?”. Anche qui si prevedono lunghe e pesanti cause in arrivo. Noi di Giornalettismo possiamo confermarlo con certezza. La storia continua… nel mentre, mentre Leali prende le distanze da Genovese, come potete vedere nei video , l’amicizia tra l’imprenditore indagato per aggravata violenza e Leali era intima, molto, molto, intima.