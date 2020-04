Futurama è una delle serie animate di maggior successo. La sua grande popolarità in Italia è dovuta soprattutto al fatto che è andata ciclicamente in onda su Italia 1 con delle repliche, esattamente come i fratellini Simpson. I due show hanno infatti in comune il loro papà, geniale fumettista Matt Groening. Ora il pubblico italiano potrà gustarsi tutte e sette le stagioni su Amazon Prime Video dal 1 maggio.

Il protagonista di Futurama è Fry, che si sveglia nella New York del 3000 dopo essere stato ibernato per errore. Qui comincia una nuova vita come fattorino della Planet Express e conosce tanti nuovi amici tra cui la ciclopica Leela e il robot alcolizzato Bender. Uno show che è rimasto nel cuore dei fan, che potranno vedere nuovamente tutte le avventure della banda.

Futurama è andato in onda per la prima volta su Fox nel 1998.Il canale ha ospitato la serie fino al 2003, quando poi è andato in pausa. Lo show è poi ripartito su Comedy Central dove si è concluso nel 2013 per un totale di 140 episodi. Molti pensavano che Futurama sarebbe andato come I Simpson su Disney+, ma l’azienda sembra aver accantonato l’ipotesi e quindi il pubblico italiano potrà gustarselo su Amazon Prime Video con tutte e 7 le stagioni.