I Simpson stanno per avere un restyling, o meglio un ritorno al passato. Abbiamo provato Disney+ sin dal 24 marzo, giorno del rilascio, e subito abbiamo notato dei problemi per la piattaforma specie per quanto riguarda I Simpson. La modifica delle proporzioni delle prime 19 stagioni da 4:3 a 16:9 infatti non è proprio andata giù agli utenti, che hanno immediatamente inondato l’assistenza Disney+ di proteste chiedendo un immediato ritorno al formato originale.

I Simpson vanno in onda ormai da più di 30 anni e fino al 2009 il formato era il vecchio 4:3, ma rispetto ad altri grandi show del passato come Gargoyle la Disney aveva optato per proporre tutte le stagioni de I Simpson direttamente con il nuovo formato. Ora però sembra essere arrivato il momento di ammettere l’errore e fare marcia indietro. Disney+ aveva precedentemente annunciato che avrebbe reso disponibili le stagioni “danneggiate” nel loro format originale, così da poterle visionare senza tagli agli estremi dell’immagine e ora sappiamo anche che dovrebbero arrivare per la fine di maggio.

We appreciate our fans’ patience and are working to make the first 19 Seasons (and part of 20) of #TheSimpsons available in 4:3 versions on #DisneyPlus. We expect to accomplish this by the end of May. — Disney+ (@disneyplus) April 2, 2020

Apprezziamo la pazienza dei nostri fan e stiamo lavorando per rendere disponibili le prime 19 stagioni (e parte della 20) de I Simpson nella versione 4:3 su Disney+. Ci aspettiamo di ultimare il lavoro per la fine di maggio.

Le polemiche per I Simpson hanno riguardato anche la censura di alcune storiche battute, come ad esempio la canzone “Batman Gay” nel primissimo episodio. Poi ha sdegnato i fan anche la cancellazione totale dell’episodio con ospite speciale Michael Jackson. Una censura che non va giù, ma almeno sul formato sembra che i fan siano riusciti a convincere Disney+.