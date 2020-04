Dal produttore esecutivo Matt Reeves (regista di Apes Revolution e del prossimo The Batman) e basata sui lavori dell’acclamato Simon Stålenhag arriva Tales from the Loop. Le illustrazioni dell’artista svedese capaci di reinterpretare gli anni ‘80 in chiave fantascientifica, diventano una serie tv di otto episodi su Amazon Prime Video con protagonisti Rebecca Hall, Jonathan Pryce e Tyler Barnhardt. Lo show narra le storie di una cittadina e di tutti coloro che vivono sotto il “Loop” una macchina costruita per esplorare i misteri dell’universo rendendo possibili cose che fino a quel momento erano concepibili solo per la fantascienza. Una storia che secondo i magazine americani potrebbe ricordarvi quella di Stranger Things.

Tales From The Loop, un cast stellare

Tales from the Loop avrà una struttura antologica in stile The Romanoff ed ogni episodio si concentrerà su nuove storie e personaggi. Il cast della serie annovera Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona, The Town), Paul Schneider (Parks and Recreation), Daniel Zolghardi (Eighth Grade), Duncan Joiner (Waco) and Jonathan Pryce (The Two Popes, Game of Thrones).

La serie è stata creata da Nathaniel Halpern, che ha sceneggiato gli otto episodi e ha svolto il ruolo di produttore esecutivo al fianco di Mark Romanek, Matt Reeves, Adam Kassan, Rafi Crohn, Mattias Montero, Samantha Taylor Pickett, Adam Berg e Simon Stålenhag. Tales from the Loop è prodotta da Fox21 Television Studios e dagli Amazon Studios, in collaborazione con 6th & Idaho e Indio Studio.