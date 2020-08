Dan Friedkin ha comprato la Roma

La As Roma resta americana. Dan Friedkin ha acquistato la società giallorossa da James Pallotta e l’accordo è arrivato nella notte tra il 5 e il 6 agosto. Una novità assoluta, con la squadra della Capitale che potrà affrontare con maggiore serenità verso il futuro anche le sfide più prossime, come quella di Europa League contro il Siviglia alle 18.55. L’operazione complessiva, al momento, è valutata intorno ai 600 milioni di euro, compresi i debiti e i pagamenti arretrati. L’acquisizione vera e propria si aggira sui 490 milioni, il resto riguarda la ricapitalizzazione.

Friedkin presidente Roma, la trattativa con Pallotta si chiude nella notte

La famiglia Friedkin è fatta di imprenditori che hanno sempre dedicato buona parte delle proprie attività al settore dell’intrattenimento, investendo nei settori del turismo e del cinema. Ora, è la volta dell’esperienza nel mondo del calcio, direttamente con una squadra di Serie A, una delle più prestigiose del nostro campionato. Esce di scena, dunque, James Pallotta che – in realtà – si era già eclissato da molto tempo, manifestando l’intenzione di cedere la società al miglior offerente.

La storia d’amore con Friedkin va avanti da diverso tempo: qualche mese fa era data addirittura per chiusa. Poi sono intervenuti altri fattori, non ultima la pandemia globale. In questa estate anomala per il calcio italiano, con una stagione appena finita, le coppe europee che si disputeranno tutte in questo mese di agosto e il campionato che inizierà il prossimo 19 settembre, è arrivato anche l’accordo per la cessione della Roma.

Friedkin presidente Roma, quali passaggi mancano

A gestire la società, probabilmente, non sarà direttamente Dan Friedkin, ma il figlio Ryan Friedkin, 30 anni. Una sorta di schema che si è visto spesso nelle società di calcio: papà compra e il figlio gestisce. Lo fa il gruppo Suning all’Inter, potrebbe farlo – a breve – Edo De Laurentiis per il Napoli. La burocrazia, comunque, impone altre tappe per chiudere definitivamente la cessione della società: dopo l’accordo nella notte, il closing verrà formalizzato ufficialmente a fine agosto, quando James Pallotta riceverà i 200 milioni della sua quota societaria. Poi, sarà la volta dell’aumento di capitale che i tifosi della Roma – soprattutto loro – attendono per sognare in grande: entro il 31 dicembre la famiglia Friedkin dovrebbe versare nelle casse della società quasi 90 milioni di euro.