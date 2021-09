Francesca Donato sospende le pubblicazioni su Twitter (ma torna presto)

La scelta dell'eurodeputata leghista è stata annunciata sui suoi canali proprio nei giorni in cui Salvini ha chiuso le porte della Lega a estremisti no vax e no Green Pass

Matteo Salvini e la sua Lega stanno agendo contro chi protesta per i vaccini e per il Green Pass. Le posizioni estreme su questi argomenti sensibili non sono più ben accette negli ambienti del Carroccio e questa scelta – dichiarata apertamente da Salvini un paio di giorni fa a Cartabianca – sta già portando a una serie di conseguenze. La moderazione paga più dell’estremismo – come dimostrano i sondaggi, con leader moderati come Giancarlo Giorgetti che ispirano più fiducia di quelli che si posizionano nella sfera no vax -. Ecco che allora persone come Claudio Borghi, deputato per la Lega in Toscana, e Francesca Donato, membro del Parlamento Europeo per la Lega, sono stati costretti a smorzare i toni.

Francesca Donato annuncia una pausa dai social

Da adesso smetto di scrivere qui per qualche giorno. C’è molto da fare. Tornerò da voi presto, continuo a leggervi. Resistete. https://t.co/4YrB30dmFg — Francesca Donato (@ladyonorato) September 16, 2021

Da qualche giorno Francesca Donato ha smesso di utilizzare i suoi soliti toni in merito a questioni come le cure alternative al coronavirus. Se fino a qualche giorno fa andava da Floris a sostenere a spada tratta l’Ivermectina e i suoi effetti, un suo annuncio del 16 settembre chiarisce che smetterà di scrivere per qualche giorno in merito a queste questioni.

«C’è molto da fare. Tornerò da voi presto, continuo a leggervi. Resistete», scrive la leghista parlando della minoranza che sceglie di difendere e che vuole continuare a difendere, coloro che scelgono di non vaccinarsi (chi «viene “cacciato” e “punito” perché pensa e agisce da uomo libero»). Nei tre giorni successivi all’annuncio, in effetti, l’eurodeputata non ha più scritto nulla, retwittando solo contenuti di altre persone.

Claudio Borghi rinuncia a un’ospitata su La7

La stessa linea più moderata, così come chiesto dal loro leader, la assume anche Claudio Borghi – come sottolinea anche Libero -. Anche lui attivissimo su Twitter contro il Green Pass, la sua scelta morigerata riguarda il suo (non) comparire in televisione. No vax convinto, Borghi ha annunciato che rinuncerà a un’ospitata programmata su La7 nonostante finora abbia sempre accettato di comparire e esprimere le sue posizioni tutt’altro che moderate nella tv italiana.