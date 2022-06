Quanti voti ha preso, davvero, Francesca Donato a Palermo?

No, non sono 48 come indica una narrazione che si è ampiamente diffusa nella giornata di ieri, dopo le prime ore dello scrutinio

Alcune informazioni su questo election day del 12 giugno 2022 si sono diffuse in maniera incontrollata, nonostante la grande quantità di informazioni a disposizione, nonostante le tante piattaforme dove è possibile attingere a dati di prima mano, senza per forza passare attraverso la mediazione dei giornali (che analizzano, invece, le elezioni nel loro complesso, attraverso analisi di più ampio respiro) o – peggio ancora – dei social network. Qui si è diffusa una narrazione decisamente sbagliata sulla portata del risultato elettorale di Francesca Donato a Palermo. L’europarlamentare europea – che in città ha avuto l’endorsement di un mondo trasversale e ampio, che va dagli ex M5S di Alternativa, fino a quello del Partito Comunista di Marco Rizzo o del magistrato Antonio Ingroia – non ha preso solo 48 voti (come invece si legge ripetutamente su Twitter), ma il suo risultato – per quanto non lusinghiero – non è stato del tutto insignificante.

Francesca Donato a Palermo non ha preso 48 voti

In base agli ultimi dati ufficiali del comune di Palermo (con ancora una trentina di sezioni da scrutinare), Francesca Donato ha superato quota 6mila preferenze di lista, superando le 600 preferenze alla sola candidata sindaco (ma questo dato potrebbe essere ritoccato verso l’alto a chiusura definitiva dello spoglio). Complessivamente, Francesca Donato ha raccolto oltre il 3% delle preferenze in città, non molto distante – dunque – rispetto alla quota di sbarramento del 5% che le avrebbe consentito di entrare in consiglio comunale come consigliera di minoranza.

Per dire: Francesca Donato ha vinto il derby con Ciro Lo Monte – il candidato appoggiato da ItalExit di Paragone – che invece si è piazzato ultimo nella competizione elettorale. Anche illustri commentatori e avversari politici – ingannati da quella narrazione – hanno portato avanti l’idea che Francesca Donato abbia preso solo 48 voti, discutendo del peso reale, nelle urne, di personaggi che hanno invece ampio spazio nei talk-show televisivi. Sebbene il risultato non abbia portato – al momento – all’ingresso della Donato in Consiglio comunale, sicuramente non è da considerarsi irrisorio come quota 48 suggerirebbe. Quello dell’ex parlamentare resta, dunque, un fenomeno politico di nicchia, ma da analizzare. Soprattutto se consideriamo che quella di Palermo era una elezione locale.