Lo strano piano di Ford per “portare” i cartelloni pubblicitari all’interno dell’automobile

Sono spesso criticati perché rischiano di distrarre un guidatore, ma ora Ford starebbe addirittura pensando di integrarli all’interno delle sue automobili. Parliamo dei cartelloni pubblicitari, quelli posti a bordo strada, che – secondo alcuni test ancora in corso – potrebbero essere mostrati all’interno dei futuri veicoli prodotti dalla casa automobilistica statunitense grazie a un sistema di telecamere (lo stesso che già viene utilizzato per altri aspetti legati alla sicurezza alla guida). Una novità che, però, sembra essere poco in linea con gli standard di prevenzione del rischio.

Partiamo dal progetto – ancora in itinere – che potrebbe inserire Ford all’interno delle sue prossime vetture. Per farlo, partiamo da uno stralcio del documento della casa statunitense pubblicato dal sito TecnoAndroid: «Ottenere, tramite una telecamera, un’immagine di un cartellone pubblicitario e identificare, tramite un processore, un segmento dell’immagine. Il metodo di esempio include anche la determinazione di un evento associato al segmento e la generazione di un’interfaccia cartellone per includere un collegamento ipertestuale del segmento che inizia l’evento».

Ford e lo strano piano per “portare” i cartelloni pubblicitari all’interno dell’automobile

Insomma, il progetto è quello di utilizzare le telecamere inserite all’interno di un’automobile (ormai si usano sia per facilitare le operazioni di parcheggio, ma anche come assistenti di guida da aggiungere ai sensori) per “proiettare” sullo schermo – che prima fungeva solamente da navigatore satellitare, mentre ora è integrato con molti altri sistemi, anche di infotainment – anche i cartelloni pubblicitari che si incontrano durante un tragitto. Un’iniziativa che sembra essere molto positiva perché consentirebbe di avere una visione “zoommata” di quel che – magari – non riusciamo a vedere durante una guida. Ma questo potrebbe provocare una maggiore distrazione per chi si trova al volante. Insomma, non sempre la proiezione verso il futuro offre risvolti positivi.

(foto di copertina: da sito ufficiale Ford)