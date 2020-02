Fiorello ha minacciato di lasciare il Festival dopo l’hashtag lanciato da Tiziano Ferro

Se la scalinata dell’Ariston ha provocato più di qualche problema a ospiti e cantanti (vedi i casi di Al Bano e Sabrina Salerno), la scaletta del Festival ha rischiato di far ‘cadere’ Fiorello. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, infatti, lo showman siciliano non avrebbe per nulla gradito la battuta di Tiziano Ferro in chiusura della seconda serata. L’hashtag lanciato dal cantautore di Latina – #fiorellostattezitto – avrebbe porto il co-conduttore di Sanremo 2020 quasi al passo di addio. La situazione, dopo le tensioni durate quasi 24 ore, sarebbe poi rientrata grazie al lavoro di mediazione del direttore artistico Amadeus.

All’indomani, prima della terza serata di giovedì, Tiziano Ferro ha deciso di scrivere un biglietto di scuse (un Xdono, per usare il titolo del suo primo successo musicale) e di lasciarlo nel camerino di Fiorello – ieri assente, come previsto – in cui chiedeva scusa per quella battuta uscita male e che ha provocato – oltre all’esaltazione del web che, seguendo l’hashtag lanciato dal cantautore di Latina, protestava contro la durata infinita di ogni singola serata del festival – grande indignazione, secondo i racconti dei presenti dietro le quinte, di Fiorello. «Ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere – si legge nel biglietto -. Ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato, torno a fare il cantante. Hashtag Tiziano statte zitto»

Fiorello ha minacciato di lasciare Sanremo

Secondo quanto racconta Renato Franco sul Corriere della Sera, prima di questo tentativo di ricongiungimento, ci sarebbe stato un sentimento di forte malcontento da parte di Fiorello che si è sentito attaccato da quella dichiarazione di Tiziano Ferro sul finire della seconda serata di Sanremo 2020: «Ama è l’una, vogliamo fa’ qualcosa domani? Hashtag Fiorello statte zitto». Una battuta che, il giorno dopo, era stata ripresa dai social. Lo stesso Amadeus, aveva dichiarato: «L’ho considerata solo una battuta, magari infelice, ma all’una di notte le battute possono essere meno brillanti».

La mediazione di Amadeus

Le minacce di un abbandono anticipato del Festival sono, poi, rientrate. Oggi, nel corso della quarta serata (giorno delle semifinali) Fiorello sarà regolarmente sul palco dell’Ariston dove si esibirà anche in un duetto con Tony Renis. La scaletta, che ha provocato tante polemiche, è già stata definita e verrà resa pubblica nel corso della mattinata.

