Tiziano Ferro si scusa con Fiorello per l’hashtag #FiorelloStatteZitto

Una Instagram Stories per chiudere le polemiche. Tiziano Ferro, nella serata di ieri, ha affermato di non aver gradito di essere stato messo troppo avanti nella scaletta, con l’esibizione arrivata a sera tarda. Per questo motivo, con intenzione scherzosa, ha lanciato l’hashtag #FiorelloStatteZitto, che metteva nel mirino proprio Rosario Fiorello, reo di aver allungato troppo i tempi della serata. Il presentatore, però, non deve averla presa benissimo e allora il cantante ha pensato bene di fare marcia indietro e di lasciargli un messaggio in camerino che poi è stato diffuso anche sui social network.

Scuse Tiziano Ferro a Fiorello: il messaggio lasciato in camerino

«Ciao Fiorello – scrive Tiziano Ferro -, ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere, sono lo stesso che a dicembre – nel tuo programma – si prendeva in giro cantando con le le parole di Me lo prendi papà su una mia canzone e in quello spirito ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato torno a fare il cantante. P. S. Scusa la scrittura ma in corsivo faccio pure più schifo».

Questa sera, Fiorello non c’è: aveva già annunciato che la serata dei duetti l’avrebbe guardata come un ospite qualsiasi, dopo aver cenato insieme a Roberto Benigni. Nel pomeriggio, Giornalettismo gli aveva chiesto dell’hashtag di Tiziano Ferro, ma il conduttore non aveva commentato. Anzi, aveva sorriso facendo intendere che non c’era stato alcun risentimento in merito alla vicenda.