Il finto comunicato stampa del cane di Biden che fa ridere il web

L’infortunio al piede di Joe Biden ha fatto notizia, ma ha senza dubbio avuto più risalto il finto comunicato del cane di Biden uscito sui social. Il breve comunicato, scritto su carta intestata del comitato di transizione Biden-Harris, ha conquistato la rete, con tantissimi che all’inizio hanno creduto che fosse una geniale mossa comunicativa dello staff del presidente eletto. Non era così, ma sicuramente l’idea ha fatto guadagnare punti a Biden, ma soprattutto al buon Major.

Il finto comunicato del cane di Biden e le reazioni social

La figura di Major Biden era diventata nota già dopo la vittoria del presidente eletto, visto che dopo quattro anni la Casa Bianca sarebbe tornata ad avere un animale. Una tradizione cara al popolo americano, che Trump aveva scelto di non proseguire, e che adesso torna ancora più di moda con i Biden che porteranno al 1600 di Pennsylvania Avenue il primo cane preso da un canile. Major Biden, ora conosciuto da tutti negli States per il finto comunicato del cane di Biden, è infatti arrivato a casa del presidente eletto nel 2018 e da allora vive con il presidente eletto e la First Lady eletta. E proprio giocando con lui l’ex vice di Obama si è infortunato a un piede, tanto da dover ricorrere a un tutore per camminare. Un fatto che ha scatenato la fantasia di qualcuno che ha fatto uscire su Twitter un falso comunicato del comunicato di transizione Biden-Harris, nel quale Major abbaia la sua difesa e invita i Servizi Segreti a indagare per confermare la sua estraneità all’incidente.

Joe Biden dogs press release….brilliant for a mood lift 😁

Un comunicato che forse adesso lo staff di Biden rimpiange di non aver fatto, visto il successo sui social e le reazioni che ha scatenato nella rete. Un falso che aiuta il presidente a guadagnare consensi, in attesa di vedere all’opera alla Casa Bianca il vero Major Biden.

RT @alistaircoleman: So, the question is: Is this Biden dog press release real?

This made me chuckle 🤣