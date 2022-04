Finlandia, attacco hacker ai siti governativi durante il discorso di Zelensky

Il governo della Finlandia ha affermato che i suoi siti web sono stati presi di mira da un attacco informatico durante il discorso al parlamento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. È quanto ha riportato il sito euronews.com.

Le pagine ufficiali dei ministeri degli Esteri e della Difesa finlandesi sono state entrambe brevemente non raggiungibili venerdì pomeriggio. Il ministero degli Esteri ha poi confermato in una dichiarazione di essere stato colpito da un “denial of service attack” (DDOS). Il sito web è stato colpito per la prima volta intorno alle 12:00, ma è stato presto “riportato alla normalità” entro un’ora, ha aggiunto il ministero. “Il ministero degli Affari esteri della Finlandia ha adottato misure per limitare l’attacco in collaborazione con i fornitori di servizi e il Cybersecurity Center”. Helsinki non ha rivelato chi c’era dietro l’attacco né ha fornito ulteriori dettagli. Un attacco DDOS è un tentativo dannoso di interrompere un sito Web e impedirne il funzionamento sovraccaricandolo di traffico e attività Internet. Questi sono diversi dagli attacchi informatici ransomware, in cui gli hacker potrebbero chiedere il pagamento per sbloccare i file a cui hanno avuto accesso. L’attacco informatico ha colpito il governo della Finlandia durante il video discorso di Zelensky al parlamento del Paese. Durante il suo discorso, il presidente dell’Ucraina ha ribadito la sua richiesta di sanzioni “potenti” contro la Russia dopo l’invasione del 24 febbraio. «Abbiamo bisogno delle armi che hanno alcuni dei nostri partner nell’Unione europea», ha detto Zelensky ai parlamentari finlandesi. Il leader ucraino ha chiesto all’Europa di lanciare una “miscela molotov” contro Mosca, riferendosi alle bombe incendiarie ampiamente utilizzate dalla resistenza finlandese contro l’ex Unione Sovietica durante la seconda guerra mondiale. «La guerra della Russia contro l’Ucraina è decisiva non solo per il futuro del nostro Paese, ma anche per tutti coloro che condividono un confine con la Russia, come avete fatto voi 83 anni fa», ha detto Zelensky. La Finlandia, che ha un confine di oltre 1.300 chilometri con la Russia, sta valutando l’adesione alla NATO dopo lo scoppio della guerra. Venerdì, il ministero della Difesa finlandese ha anche riferito che un aereo del governo russo aveva violato brevemente il suo spazio aereo.

