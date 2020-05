Per i fidanzati non conviventi le effusioni in pubblico sono vietate, pena 400 euro di multa

Questo è quanto accaduto a una coppia di fidanzati di Pavia. In pieno centro città il giovane ha abbracciato la sua ragazza, in uno slancio di affetto. Il gesto non è passato inosservato agli occhi dei poliziotti in borghese di una pattuglia che passava da quelle parti. Gli agenti hanno fermato la coppia e, nonostante entrambi indossassero la mascherina, a lui è stata fatta una multa di 400 euro perché le effusioni sono vietate dalle norme anti contagio per chi non è convivente.

Multa di 400 euro per un abbraccio in pubblico

Il fatto è accaduto in Strada Nuova, nel centro di Pavia, e la causa è un abbraccio che non è ammesso dalle regole attualmente in vigore per evitare il contagio del coronavirus. Nonostante la coppia si sia rivelata essere legata da un rapporto amoroso, il ragazzo poco più che ventenne è stato sanzionato perché ha abbracciato la fidanzata. Per lui l’obbligo di pagare una multa di 400 euro, che scendono a 280 se la sanzione viene pagata entro 30 giorni dall’emissione del verbale. La giovane, invece, non è stata multata in quanto sarebbe stata colta di sorpresa dal gesto, al quale non ha effettivamente partecipato. Nella città di Pavia i controlli sono stati intensificati nel corso dell’ultimo fine settimana, con multe anche a coloro che non indossavano le mascherine e a quelli che non rispettavano il distanziamento sociale.

No alle effusioni in pubblico se non si convive

Quanto accaduto dovrebbe essere un monito per le coppie di fidanzati e amici che non convivono: camminare per strada insieme si può, ma nulla di più. La sola concessione fatta attualmente è quella di camminare affiancati. Volendo essere precisi e stando a quanto stabilito dal governo, le effusioni non dovrebbero avvenire nemmeno tra le mura di casa. La possibilità di vedersi con persone con le quali non si convive, infatti, è stata data rispettando le norme di distanziamento sociale (distanza di almeno un metro, mascherine e guanti indossati).

(Immagine copertina da Pixabay)