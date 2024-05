L’indagine italiana: l’Operazione FashionMirror di Yarix

Dati 2023: 112mila ordini in stato di “processing” o “completed” (transazioni in cui il pagamento è stato effettivamente effettuato con carta/PayPal, in diverse valute); 102 mila ordini erano in USD/EUR, per un fatturato totale di circa 7,5-8 milioni di euro. 14.900 ordini erano stati piazzati da persone residenti in Italia, per un valore totale di oltre 1 milione di euro

.