L’enorme galassia dei siti fake shop

Al centro di un'inchiesta giornalistica internazionale, la rete utilizzava diverse tecniche per attirare potenziali vittime usando come specchietto per le allodole capi firmati a bassissimo prezzo. Parte tutto dalla Cina

Una truffa che andava avanti da tantissimo tempo e che ha attirato l’attenzione dei principali media internazionali. Stiamo parlando dei siti fake shop e della rete che si è creata a partire dalla Cina: capi di abbigliamento firmati, proposti a bassissimo prezzo sul web, per attirare gli utenti e fare incetta dei loro dati personali, compresi quelli per il pagamento digitale. Die Zeit in Germania, Guardian nel Regno Unito e Le Monde in Francia hanno messo insieme i pezzi di questo puzzle, provando a raccontare ai loro lettori quanto vasta fosse la truffa e quanto ampia la platea delle persone potenzialmente raggiungibili da questi malintenzionati. Secondo una stima dei ricercatori che hanno supportato l’inchiesta giornalistica – e che anche Giornalettismo ha avuto modo di sentire, come si vedrà in un altro passaggio del nostro monografico di oggi -, gli e-commerce finti dove veniva proposta questa tipologia di merce sono stati, nel corso degli anni, 76mila, mentre oggi 22.500 circa risultano ancora attivi.

La grandissima rete internazionale dei siti fake shop

Tanti i marchi coinvolti, loro malgrado, nella truffa. In questi finti e-commerce si trova di tutto: articoli di lusso di brand come Dior, Nike, Lacoste, Hugo Boss, Versace e Prada, ma anche altre categorie merceologiche (sempre normalmente molto costose) che venivano proposte sotto costo, con una fortissima scontistica. Tra le altre cose, la rete di truffatori che stava dietro a questi fake shop spesso utilizzava anche layout abbastanza conosciuti di e-commerce dall’alta reputazione, salvo diversificarsi per qualche dettaglio che, all’apparenza, poteva non essere immediatamente individuabile o riscontrabile.

L’inchiesta giornalistica ha consultato una serie di persone cadute nella truffa: quasi tutte queste persone non hanno ricevuto i capi di abbigliamento che avevano ordinato e soltanto alcuni hanno ottenuto capi contraffatti o merce molto diversa (ma sempre falsa) rispetto a quella che avevano richiesto sul sito di e-commerce truffa. Sebbene le transazioni economiche fossero abbastanza ridotte singolarmente (e nonostante molte di queste, tra l’altro, non fossero andate a buon fine), la miniera d’oro ottenuta dai truffatori è rappresentata dai dati personali (si parla dell’ordine di grandezza di 800mila persone truffate, metà delle quali avevano inserito anche i propri dati bancari).

I ricercatori hanno individuato l’origine comune della truffa in Cina (in modo particolare, nella provincia orientale del Fujian), ma non è chiaro se i cybercriminali che hanno organizzato questa maxi operazione di social engineering fossero collegati in qualche modo alle autorità governative cinesi o se agissero per interessi privati.