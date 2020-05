Sfregiò con l’acido l’ex fidanzato: condannata a sette anni e 10 mesi di carcere

Nessuna aggravante e nessuna premeditazione. Questa la decisione presa dal tribunale di Busto Arsizio nei confronti di Sara Del Mastro che, questa mattina, ha condannato a sette anni e dieci mesi di carcere Sara Del Mastro, rea di aver aggredito e sfregiato l’ex fidanzato – Giuseppe Morgante – con l’acido. Il tutto avvenne il 7 maggio del 2019, dopo anche una segnalazione per stalking arrivata alla redazione de Le Iene. La donna, 39 anni, è stata giudicata capace di intendere e di volere, ma nella sentenza non si parla di premeditazione.

LEGGI ANCHE > Il coraggio di Filomena, sfigurata dall’acido

I due erano stati protagonisti di una breve relazione, ma dal racconto fatto dalla vittima – 30 anni – sia alle Iene sia agli inquirenti dopo esser stato aggredito con l’acido, per la donna era diventato una vera e propria ossessione. Migliaia di messaggi, pneumatici bucati e tanti altri episodi dopo il termine del loro breve fidanzamento. Poi, il 7 maggio del 2019, quell’assurda aggressione.

Sara Del Mastro condannata per l’aggressione con l’acido all’ex

Il Gip del Tribunale di Busto Arsizio (in provincia di Varese), ha deciso per una condanna a sette anni e dieci mesi, oltre a due di libertà condizionata alla fine della pena. Contattato da Le Iene, che per prime avevano ascoltato il giovane – ancor prima della folle aggressione con l’acido – Giuseppe Morgante ha commentato: «Se questa è la giustizia non apro neanche bocca, preferisco stare zitto».

La sentenza e la premeditazione

Occorrerà attendere il testo della sentenza che sarà depositata nei prossimi giorni. La donna, Sara Del Mastro, aveva chiesto il rito abbreviato. Si cercherà di capire come possa esser stata esclusa la premeditazione per un atto come lo sfregio con l’acido dato che la 39enne ne era in possesso e non si tratta di un oggetto così comune da portare in giro.

(foto di copertina: da Le Iene)