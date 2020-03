Ferzan Ozpetek è un autore sicuramente molto atteso in Italia quando esce un nuovo film (l’ultimo è La Dea Fortuna), sia dai sostenitori che dai detrattori, ma oggi è balzato agli onori della cronaca del coronavirus dopo una lettera ricondivi sul suo profilo social intrisa di accuse nazionalistiche. Il regista ne ha per tutti: da Macron alla Merkel, fino ad arrivare a Trump e Boris Johnson. Poi se la prende con l’Europa e ricorda i grandi nomi della cultura italiana, da Giotto fino a Leonardo Da Vinci.

Capolavoro di una ragazza Italiana. Mi ha fatto venire brividi ed orgoglio. 🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🌹😘❤️GRAZIE! Grazie caro… Gepostet von Ferzan Ozpetek am Dienstag, 17. März 2020

Il post è sicuramente forte e deciso, tanto che sono non pochi gli utenti che hanno invitato Ferzan Ozpetek a smorzare i toni polemici perché oggi siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo unirci senza più combattere tra vari stati dato che il coronavirus è una pandemia mondiale. Bisogna cooperare a livello internazionale per smorzare l’emergenza in atto, evitando personalismi di ogni tipo a quando tutto sarà finito. Comunque Ferzan Ozpetek poteva prestare maggiore attenzione, anche perché un vero nazionalista difficilmente avrebbe condiviso la bandiera della Costa D’Avorio.