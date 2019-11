Vittorio Feltri: «Io al Quirinale? Meglio al cimitero»

Nell’atipico martedì di Rete 4, con il talk politico Fuori dal Coro (condotto da Mario Giordano) anticipato di un giorni rispetto alle precedenti settimane, è andata in onda – oltre all’intervista al capo politico del Movimento 5 Stelle e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio – anche un colloquio con Vittorio Feltri. Si è parlato di molte cose, come al solito, con i classici toni dissacranti che il direttore di Libero utilizza anche nei suoi editoriali. Poi la chiusa su un suo eventuale futuro al Quirinale.

L’argomento è stato introdotto quando Mario Giordano ha chiesto a Vittorio Feltri un parere sulla dichiarazione di Nicola Zingaretti che ha aperto le porte della presidenza della Repubblica a Liliana Segre. La classica mozione per esprimere vicinanza alla senatrice a vita finita nel mirino delle polemiche nelle ultime settimane. «Sicuramente non sarà la signora Segre come qualcuno ha suggerito – ha detto il direttore di Libero in collegamento dal suo studio nella redazione del quotidiano -. Il prossimo presidente della Repubblica sarò io».

Feltri prossimo presidente della Repubblica. Anzi no

Ovviamente si tratta di ironia e sarcasmo, nonostante lo sperticarsi di applausi da parte del pubblico in studio. Mario Giordano è allibito e ha ricordato come, una volta, qualche tempo fa, lo stesso Feltri avesse un’idea del tutto diversa sul Quirinale e una sua papabile candidatura alla Presidenza della Repubblica. E, infatti, poi spiega la sua battuta.

Meglio il cimitero del Quirinale

«Piuttosto che andare al Quirinale vado al cimitero», ha spiegato Vittorio Feltri scatenando la risata di Mario Giordano e del pubblico nello studio di Fuori dal Coro. Il sarcasmo per dire non al suo futuro come presidente della Repubblica e che rimarrà direttore di Libero.

(foto di copertina: frame video di Fuori dal Coro, Rete4)