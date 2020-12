Feltri usa Twitter per dare «dell’ingrato» a Capezzone (senza motivo)

Uno scontro che non ci saremmo mai aspettati di vedere, ma solo grazie alla magia dei social sta avvenendo in queste ore il più classico dei misunderstanding tra due giornalisti (anche se uno è, ormai, un ex). Feltri contro Capezzone, con l’editorialista di Libero Quotidiano che accusa il suo ex ‘delfino’ (narrandone un piccolo estratto della storia politica e del suo ruolo nell’approdo in Forza Italia) di averlo insultato in diretta televisiva. Ma di tutto ciò sembra non esserci traccia.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 dicembre, sul profilo Twitter di Vittorio Feltri compare questo strano tweet che punta il dito – con tono molto polemico – nei confronti del giornalista de La Verità (ed opinionista nel mare magnun delle trasmissioni politiche targate Mediaset).

Daniele Capezzone era radicale, ma aveva voglia di passare a Forza Italia. Ne parlai con Berlusconi e il passaggio avvenne. Morbido. Oggi Capezzone mi attacca. Mia madre diceva: non fare del bene a nessuno se non sei sicuro di sopportarne l’ingratitudine. — Vittorio Feltri (@vfeltri) December 11, 2020

Feltri contro Capezzone su Twitter, ma senza motivo

Feltri, dunque, sostiene di esser stato attaccato pubblicamente da Capezzone. Per questo motivo ha deciso di rivelare alla platea social il suo ruolo attivo nel passaggio del giornalista dai Radicali a Forza Italia. Un matrimonio che fu sancito e l’editorialista di Libero quotidiano se ne assume la paternità. Ma Capezzone non ci sta e risponde, sempre su Twitter, all’accusa.

Insomma: Feltri contro Capezzone, con il primo che l’accusa di ingratitudine e il secondo che definisce la situazione imbarazzante citando il Teatro dell’assurdo di Ionesco.

Ma l’ha attaccato veramente?

L’ultima apparizione televisiva di Daniele Capezzone risale a lunedì 7 dicembre, ospite di Nicola Porro (come sempre, o quasi) a Quarta Repubblica. Ma non vi è alcuna traccia di un attacco a Vittorio Feltri. E lo stesso giornalista sta provando spassionatamente a dirglielo.

Un rapporto agli sgoccioli per colpa di un fraintendimento. Il giornalismo al tempo dei social.