Il video decontestualizzato di Fauci che dice che i vaccini peggiorano la situazione (prima della produzione dei vaccini)

In un intervento in una diretta con Mark Zuckerberg, Fauci parlava della prima fase della pandemia, nel marzo 2020. All'epoca, dei vaccini non si parlava nemmeno se non come ipotesi

Toglietevi dalla testa che il dottor Anthony Fauci – che ha guidato la task force contro il coronavirus negli Stati Uniti nei tempi più difficili della pandemia, quando, tra le altre cose, alla Casa Bianca c’era ancora Donald Trump – abbia potuto mai dire che i vaccini contro il Covid-19 possano essere dannosi. Il frutto di questa strampalata teoria è un video di poco più di 25 secondi che sta circolando insistentemente sui social network, estrapolato da una diretta in cui Fauci parla di coronavirus insieme al fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, ma assolutamente allontanato rispetto al suo contesto originario. Nel corso di questa clip, si sente Fauci dire: «Non è la prima volta che un vaccino messo in circolazione, che sembrava buono per la sicurezza, ha peggiorato la situazione. Nei bambini ha peggiorato la loro salute».

Fauci e i vaccini, la bufala che si sta diffondendo

Il video in cui Fauci parla di Coronavirus e vaccini risale al 19 marzo 2020. Ricorderete quei giorni: in Italia si era appena entrati nella fase più dura di lockdown, i contagi di coronavirus galoppavano in tutto il mondo, la malattia si conosceva poco, figuriamoci un possibile metodo per contrastarla. Il coronavirus aveva iniziato a entrare nelle case di tutto il mondo da pochi mesi e non c’era stato alcun tentativo di mettere in produzione un vaccino, cosa che si sarebbe verificata soltanto tempo dopo.

Zuckerberg aveva semplicemente richiesto quale fosse la prassi prima di definire un vaccino efficace e sicuro, alludendo sicuramente ai lunghissimi tempi di sperimentazione, analisi e controllo a cui un vaccino si deve sottoporre prima di essere immesso sul mercato. Per questo Fauci ha risposto in maniera prudente sull’efficacia di vaccini messi in circolazione prima di verifiche attente. Ma il riferimento non era a nessuno dei vaccini che, dal dicembre 2020, sono stati autorizzati.