Nelle ultime ore si è acceso un forte dibattito attorno alle misure annunciate dalla task force della ristorazione in Campania, in cui tra gli altri ci sono anche il pizzaiolo Gino Sorbillo e lo chef Gennaro Esposito. Una proposta molto dettagliata e minuziosa, che però ha trovato del malessere sui social da parte di tanti imprenditori che hanno definito il protocollo su misura per i “ristoranti stellati”. In pratica l’80% dei ristoranti avrebbe grandi difficoltà ad attuarlo.

Non solo per l’elevata distanza dei tavoli, ben due metri con una riduzione di oltre il 60% dei posti, ma anche un regime che è stato definito degno di un ospedale. Per andare a mangiare al ristorante in Campania bisognerà prima prenotare, inviare l’autocertificazione sull’appartenenza dei clienti allo stesso nucleo familiare, all’assenza di casi Covid-19 in famiglia e di contatti con positivi. Prima di entrare nel locale ai clienti sarà rilevata la temperatura, se superiore a 37,5 gradi centigradi saranno isolati e invitati a chiamare il medico curante. La rivolta però è totale.

Gennaro Primicerio della Pizzeria Primicerio di Villaricca: “Questo è un protocollo che possono permettersi di attuare solo ristoranti stellati. Nel mio ristorante pizzeria rischiamo un calo dei profitti di oltre il 40%”. Un pensiero comunque a tanti altri ristoranti, come spiega il ristoratore Vincenzo Luongo del Carpe Diem: “Chi ha deciso di membri di questa task force? Non si sta facendo l’interesse di tutti i ristoratori ma soltanto di pochi”.

L’associazione Tecnicamente Pizza nel Mondo di cui è presidente Marco Quintili e che raccoglie ristoranti in Italia e Europa tra gli iscritti ha stilato una proposta in 15 punti che verrà inviata alla Campania e alla task force nazionale per la ristorazione quando questa verrà ufficializzata.

1. Installazione di erogatori disinfettanti a base di alcool o ammoniaca posti all’entrata del locale, del wc, della cassa e dell’eventuale sala.

2. È necessario prenotare almeno due ore prima per consumare al tavolo, in modo tale da formare tavoli che rispettino un distanziamento sociale di almeno 1,50m.

3. Nebulizzare due volte al giorno l’ambiente con nebulizzatore elettrico a base di ammonio quaternario. Prima della nebulizzazione coloro che sono nel locale devono uscire per poi rientrare dopo 30 minuti alla fine di questa di sopra.

4. Evitare il plexiglass tra congiunti, soprattutto conviventi.

5. Creare delle barriere con teli di plastica di 1,70m di altezza (rotoli avvolgenti) da sistemare per separare i tavoli, oppure utilizzare pannello di plexiglas laterali.

6. Il commensale ordina tramite l’applicazione WhatsApp o similari per evitare i contatti.

7. Il personale di sala deve portare cibo e bevande munito di guanti e mascherina.

8. Bisogna dare un contributo ricavato dalle tasse per sostenere il 50% della pigione delle mura.

9. Prolungare il tempo di arrivo delle bollette a 30gg e non 25/28gg.

10. Abbassare il costo delle materie di consumo come acqua, gas e luce.

11. Usare la lavastoviglie a 90° per tutte le stoviglie, di sala e cucina.

12. Usare bicchieri monouso compostabili, in modo da evitare possibili contagi e ridurre l’inquinamento dovuto al l’eccessivo utilizzo di plastica.

13. Utilizzare tovaglie TNT da cambiare ad ogni seduta.

14. Imbustare posate e tovagliolo in una bustina di carta compostabile non lucida.

15. Le sale, sia interne che esterne, saranno quasi dimezzate con una riduzione di circa il 40% della capienza, in modo da formare posti che garantiscano il distanziamento sociale.