Il sito che calcola il ‘fattore C’ nel Fantacalcio

Ogni maledetta domenica gli appassionati di Fantacalcio dibattono sulle chat per rivendicare un risultato, per “piangere” una sconfitta immeritata o celebrare un’inattesa vittoria. Si parla molto spesso di fortuna e non si va molto lontani dalla verità. A inizio stagione un fantallenatore può allestire anche la miglior rosa possibile, ma poi il corso degli eventi può rendere vano l’impegno e il successo ottenuto durante le varie aste di fantamercato. E poi ci sono quelle vittorie o sconfitte per mezzo punto, per un’ammonizione al 90esimo minuto o per un gol allo scadere. Ma ora, per restituire una parvenza di giustizia morale tra i fantacalcisti, c’è un portale online dal nome emblematico: Fantaculo.

Il sito funziona in modo molto semplice. Non occorre alcuna registrazione, infatti, ma basta collegarsi e inserire il nome della propria lega (si fa riferimento a quelle gestite attraverso Fantacalcio.it). Il resto è scienza, nel senso più ampio del termine, e matematica. Viene stilata una classifica della fantasquadra più fortunata (secondo vari parametri), di quella più sfortunata e di come sarebbe la classifica se la dea bendata colpisse tutti democraticamente. Insomma, una graduatoria irrealisticamente reale, al netto del famoso fattore C.

Fantaculo, il sito per capire se si perde al Fantacalcio solo per sfortuna

I fattori sono molteplici. Si parte da quello chiamato “Culo calendario” che analizza il risultato di ogni singola giornata per ogni squadra. «Ti è mai capitato di perdere 4-3 mentre tutti gli altri facevano 0 gol? E pensare che avresti vinto contro tutti tranne che contro il tuo avversario? Ecco, il culo calendario ti fa vedere cosa sarebbe davvero successo in un mondo giusto». Insomma, la buona sorte di avere un calendario favorevole. Poi si analizza anche il fattore soglia: a chiunque sarà capitato di perdere (o vincere) una partita per mezzo punto. Insomma, la classica grande beffa che ogni fantallenatore ha dovuto affrontare almeno una volta nella vita.

Insomma, una serie di variabili che vanno al di là della reale forza di una rosa creata con tanto amore all’inizio di ogni stagione (anche con i richiami del fanta-mercato invernale). Perché nel Fantacalcio, così come nella vita, ci vuole fortuna. Ma, almeno per questo mondo virtuale, il Fantaculo oggi è quantificabile.