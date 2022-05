Dopo il successo di Fanta Sanremo, arriva il Fanta Eurovision 2022

Qualche mese fa vi abbiamo parlato del Fanta Sanremo, oggi vi parliamo del Fanta Eurovision 2022. Tutto nasce da alcuni pezzi di carta – in un bar delle Marche – su cui venivano segnati nomi, squadre, bonus e malus. Poi, il trasferimento di questo gioco su internet ne ha determinato un fenomeno virale rendendo ancora più diffuso l’evento stesso che accompagna. Un gruppo di amici, al tavolo di un bar nelle Marche, hanno dato vita ad un gioco, che poi è diventato di grande successo. Ora, viene riproposto in occasione del Fanta Eurovision.

Uno degli ideatori di questo gioco di successo – Giacomo Piccinini – ha raccontato la nascita dello stesso a La Repubblica: è nato su carta, in formato analogico: «All’inizio facevamo pagelle e pagellone su fogli di carta. Poi, due anni fa, abbiamo deciso di fare un ‘upgrade’ e siamo passati ad avere un foglio Excel su pc. Eravamo in 4 o 5 a gestire il gioco. Fra fogli e computer riuscivamo a tenere il conteggio dei bonus e dei malus». Poi è giunto il sito e la diffusione online e offline. Dopo il successo del Fanta Sanremo, i nuovi partecipanti hanno avuto tempo per partecipare fino alle 23:59 di ieri, lunedì 9 maggio, per iscrivere la propria squadra al Fanta Eurovision Song Contest 2022 di Torino, in cui i 45 artisti in gara si sfideranno tra effetti speciali, outfit, scenografie e coreografie. Il Fanta Eurovision è la gara online in cui ogni persona può formare una squadra mettendo in campo 5 artisti usando 100 saBaudi, la moneta virtuale a disposizione. Ogni partecipante deve creare una squadra di 5 nominando uno di loro come capitano, che avrà punteggi raddoppiati e, al termine di ogni fase dell’Eurovision Song Contest, l’organizzazione del torneo assegnerà bonus e malus agli artisti in virtù del regolamento che si trova sul sito ufficiale: «FantaEurovision è il fantagiuoco fan-made basato sull’Eurovision Song Contest. Il suo unico scopo è quello di rendere ancora più entusiasmante e partecipata la visione del Festivàl. Il giuoco consiste nell’organizzare e gestire squadre virtuali formate dagli artisti in gara. Un team, cinque artisti, un capitano! Dai creatori del FantaSanremo, arriva il format che esporterà in Europa l’arte della scapezzolata. Il giuoco è riservato alle brutte persone e può causare dipendenza patologica». Il vincitore verrà annunciato dopo la finale di sabato 14 maggio, e sarà chi avrà totalizzato più punti.